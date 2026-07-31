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- Украина
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"Оберег" будет работать по новым правилам: все о сроках внесения данных и исправления ошибок
Кабмин утвердил новый порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег», четко регламентирующего внесение, проверку и корректировку данных.
Кабинет Министров Украины на своем заседании принял решение о новом порядке ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».
Об этом сообщает Минобороны.
Утвержденный правительством документ четко регламентирует алгоритм попадания данных в реестр, их обновление, проверку, а также порядок исправления ошибок.
Как и в какие сроки данные попадают в «Оберег»
Вся информация о человеке должна быть внесена в систему в течение 5 рабочих дней с момента его поступления. Внесение сведений происходит двумя способами:
Автоматически — через информационный обмен с другими государственными реестрами и базами данных.
Вручную — на основе данных от самого лица, государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учебных заведений, ТЦК и СП или воинских частей.
Обновление и проверка сведений
Актуализация информации в реестре также производится как автоматически, так и вручную уполномоченными работниками.
Важно: Любые данные, военнообязанные предоставляемые лично, обязательно проходят проверку и сопоставляются с уже имеющейся в «Обереге» информацией.
Как исправить ошибку в реестре
Корректировка недостоверной информации осуществляется автоматически или по личному обращению гражданина:
Для исправления данных необходимо подать заявление в орган ведения Реестра, где лицо состоит на учете.
Если ошибку внес другой орган — обращаться нужно к нему.
Если некорректные данные перенеслись из другой государственной системы, они корректируются на основе уточненных сведений от соответствующего ведомства.
Три способа бесплатно проверить свои данные в «Обереге»
Получить информацию о себе из реестра можно бесплатно через:
приложение «Резерв+»;
портал Дія (при наличии технической возможности);
письменный запрос в районный или городской ТЦК и СП (или его отдел), где человек стоит на военном учете.
Ранее мы писали о том, что военным следует проверить «Армия+», поскольку приложение получило важное обновление.