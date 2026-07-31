"Оберег" будет работать по новым правилам: все о сроках внесения данных и исправления ошибок

Реестр «Оберег» / © ТСН.ua

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Кабинет Министров Украины на своем заседании принял решение о новом порядке ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Об этом сообщает Минобороны.

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Утвержденный правительством документ четко регламентирует алгоритм попадания данных в реестр, их обновление, проверку, а также порядок исправления ошибок.

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Как и в какие сроки данные попадают в «Оберег»

Вся информация о человеке должна быть внесена в систему в течение 5 рабочих дней с момента его поступления. Внесение сведений происходит двумя способами:

Автоматически — через информационный обмен с другими государственными реестрами и базами данных.

Вручную — на основе данных от самого лица, государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учебных заведений, ТЦК и СП или воинских частей.

Обновление и проверка сведений

Актуализация информации в реестре также производится как автоматически, так и вручную уполномоченными работниками.

Важно: Любые данные, военнообязанные предоставляемые лично, обязательно проходят проверку и сопоставляются с уже имеющейся в «Обереге» информацией.

Как исправить ошибку в реестре

Корректировка недостоверной информации осуществляется автоматически или по личному обращению гражданина:

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Для исправления данных необходимо подать заявление в орган ведения Реестра, где лицо состоит на учете. Если ошибку внес другой орган — обращаться нужно к нему. Если некорректные данные перенеслись из другой государственной системы, они корректируются на основе уточненных сведений от соответствующего ведомства.

Три способа бесплатно проверить свои данные в «Обереге»

Получить информацию о себе из реестра можно бесплатно через:

приложение «Резерв+» ;

портал Дія (при наличии технической возможности);

письменный запрос в районный или городской ТЦК и СП (или его отдел), где человек стоит на военном учете.

Ранее мы писали о том, что военным следует проверить «Армия+», поскольку приложение получило важное обновление.

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