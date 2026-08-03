Угроза от жары: врач назвала действенный способ, который поможет пережить ее

Воздействие жары на организм / © ТСН

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Во время сильной жары особое внимание следует уделять достаточному употреблению воды, избегать пребывания под прямыми солнечными лучами и следить за своим чувством и окружающими. Больше всего рискуют пожилые люди, дети и пациенты с хроническими заболеваниями.

Об этом заявила главный санитарный врач Венгрии Беатрикс Ороси, пишет egeszsegkalauz.hu.

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По ее словам, взрослым рекомендуется выпивать не менее 2,5 литра воды в день. Тем, кто много двигается, занимается физическим трудом или обильно потеет, необходимо увеличить потребление жидкости.

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Врач подчеркнула, что многие люди не испытывают жажды даже тогда, когда организм уже начинает терять воду. Именно поэтому важно регулярно пить воду, чтобы не допустить обезвоживания.

Особенно осторожными во время жары должны пожилые люди, дети и лица с хроническими заболеваниями. Им советуют по возможности не выходить на солнце в самые жаркие часы, а оставаться в прохладных или затененных помещениях.

Также медыка объяснила, как действовать, если кому-то стало плохо из-за жары. Прежде всего нужно спросить человека о самочувствии, выяснить, не кружится ли ему голова, дать прохладной воде и помочь перейти в тень или прохладное место.

Если после этого состояние человека быстро не улучшается, необходимо вызвать скорую помощь.

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Беатрикс Ороси призвала людей быть внимательными к себе и другим. Если появились головокружение, слабость или другие тревожные симптомы, нужно сразу сообщить об этом окружающим и обратиться за помощью. Если вы заметили, что кому-то рядом стало плохо, стоит предложить свою поддержку.

Как мы писали, новое исследование ученых из Университета Пенсильвании показало, что предел жары, способный выдержать человеческое тело, может быть ниже , чем считалось ранее. Решающее значение имеет не только температура воздуха, но и влажность: их сочетание определяет уровень опасности для организма. При экстремальной жаре пот перестает эффективно испаряться, из-за чего организм больше не может охлаждаться, что чревато тепловым ударом. Так, критическая граница окружающей среды лежит ниже 35 градусов Цельсия. На самом деле, при 100% влажности критическая температура 31 градус Цельсия, а при 60% — 38 градусов Цельсия.

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