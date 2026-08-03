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Ударили КАБами: в областном центре с утра уже погиб человек
В Запорожье утро началось с трагических новостей — россияне убили гражданского мужчину.
Утром россияне устроили террор Запорожье — ударили управляемой авиабомбой. В результате атаки погиб мужчина.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
«Мужчина погиб, женщина ранена: россияне на рассвете ударили управляемой авиабомбой по Запорожскому району. Вражеский КАБ разрушил частные дома в Новотроицком, возник пожар», — отметил он.
По его данным, погиб 77-летний мужчина, ранения получила 85-летняя женщина. Ей оказывается необходимая помощь.
Ранее стало известно, что в Чернигове прогремела серия взрывов.
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