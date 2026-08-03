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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
127
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Ударили КАБами: в областном центре с утра уже погиб человек

В Запорожье утро началось с трагических новостей — россияне убили гражданского мужчину.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия атаки

Последствия атаки

Утром россияне устроили террор Запорожье — ударили управляемой авиабомбой. В результате атаки погиб мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

«Мужчина погиб, женщина ранена: россияне на рассвете ударили управляемой авиабомбой по Запорожскому району. Вражеский КАБ разрушил частные дома в Новотроицком, возник пожар», — отметил он.

По его данным, погиб 77-летний мужчина, ранения получила 85-летняя женщина. Ей оказывается необходимая помощь.

Ранее стало известно, что в Чернигове прогремела серия взрывов.

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Дата публикации
Количество просмотров
127
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