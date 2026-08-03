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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Массовое ДТП на автомагистрали — шесть погибших, более 30 раненых

В Италии столкнулись туристический автобус, три легковушки и фургон. Что именно стало причиной смертельной аварии — неизвестно.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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На месте аварии

На месте аварии / © Associated Press

В Италии на автомагистрали произошло массовое ДТП — столкнулись туристический автобус, три легковых автомобиля и фургон. Погибли шесть человек, а 34 получили ранения.

Об этом сообщает Rai News.

Четверо погибших находились в автобусе, осуществлявшем трансфер до водопада Марморе: двое водителей и двое пассажиров. Остальные двое погибших были в фургоне — это туристы, возвращавшиеся с экскурсии.

Три человека с серьезными травмами были доставлены санитарным самолетом и госпитализированы в больницу Терни в критическом состоянии, а еще одного — в больницу «Джемелли» в Риме.

Продолжается расследование с целью установления лиц погибших. Кроме медицинской помощи пострадавшим, тем участникам происшествия, которые не получили травм, была оказана психологическая поддержка.

Расследование продолжается.

Напомним, в польском городе Сехнице водитель Audi A4 в состоянии алкогольного опьянения влетел в дерево, перевозя в салоне и багажнике семь граждан Украины. В результате аварии четверо пассажирок оказались в больнице, а женщина из багажника получила тяжелые травмы позвоночника.

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Дата публикации
Количество просмотров
988
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