На месте аварии / © Associated Press

Реклама

В Италии на автомагистрали произошло массовое ДТП — столкнулись туристический автобус, три легковых автомобиля и фургон. Погибли шесть человек, а 34 получили ранения.

Об этом сообщает Rai News.

Реклама

Четверо погибших находились в автобусе, осуществлявшем трансфер до водопада Марморе: двое водителей и двое пассажиров. Остальные двое погибших были в фургоне — это туристы, возвращавшиеся с экскурсии.

Реклама

Три человека с серьезными травмами были доставлены санитарным самолетом и госпитализированы в больницу Терни в критическом состоянии, а еще одного — в больницу «Джемелли» в Риме.

Продолжается расследование с целью установления лиц погибших. Кроме медицинской помощи пострадавшим, тем участникам происшествия, которые не получили травм, была оказана психологическая поддержка.

Расследование продолжается.

Напомним, в польском городе Сехнице водитель Audi A4 в состоянии алкогольного опьянения влетел в дерево, перевозя в салоне и багажнике семь граждан Украины. В результате аварии четверо пассажирок оказались в больнице, а женщина из багажника получила тяжелые травмы позвоночника.

Реклама

Новости партнеров