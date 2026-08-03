- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 68
- Время на прочтение
- 2 мин
Ребенок пять лет прожил с магнитами в желудке: в Виннице врачи провели уникальную операцию
В Виннице врачи случайно обнаружили в организме ребенка девять магнитных шаров.
В Виннице врачи спасли ребенка, из организма которого извлекли девять магнитных шариков. Она могла проглотить их пять лет назад, и все это время никаких болей или других симптомов не было.
Об этом сообщили на Facebook-странице Винницкой областной детской клинической больницы.
Врачи достали магниты — как прошла операция
Врачи отметили, что шарики нашли случайно во время обследования. Оказалось, что магниты годами держались в стенке желудка. Ребенка ничего не беспокоило, но внутри уже начались опасные перемены.
«Перед врачами встала сложная клиническая задача: выполнить открытое оперативное вмешательство или выбрать органосохраняющую тактику. Было принято решение в пользу органосохраняющего подхода. Поскольку стандартными эндоскопическими инструментами удаления магнитов было невозможно, применена авторская магнит-ассистированная методика, которая позволила контролируемо и безопасно удалить все посторонние тела без лапаротомии», — говорится в сообщении.
Состояние пациента и оговорки врачей
После проведения процедуры маленький пациент находился под внимательным клиническим и рентгенологическим наблюдением. Никаких признаков перфорации или других осложнений медики не обнаружили, поэтому уже на третьи сутки ребенка выписали домой в удовлетворительном состоянии.
Специалисты еще раз подчеркивают, что игрушки с магнитными шариками несут скрытую и очень серьезную угрозу для детей. Проглатывание нескольких таких элементов приводит к тому, что они соединяются через стенки органов и могут вызвать отмирание тканей, прорыв стенок желудка или кишечника, свища или перитонит.
В случае малейшего подозрения, что малыши проглотили магнит, врачи призывают немедленно обращаться за медицинской помощью, даже если никаких тревожных симптомов нет.
Напомним, четырехлетний мальчик скончался после того, как заснул в раскаленном автомобиле. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.