Ребенок пять лет прожил с магнитами в желудке: в Виннице врачи провели уникальную операцию

В Виннице из организма ребенка извлекли 9 магнитов. Фото: КНП "Винницкая областная детская клиническая больница Винницкого областного Совета" / © Facebook

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В Виннице врачи спасли ребенка, из организма которого извлекли девять магнитных шариков. Она могла проглотить их пять лет назад, и все это время никаких болей или других симптомов не было.

Об этом сообщили на Facebook-странице Винницкой областной детской клинической больницы.

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Врачи достали магниты — как прошла операция

Врачи отметили, что шарики нашли случайно во время обследования. Оказалось, что магниты годами держались в стенке желудка. Ребенка ничего не беспокоило, но внутри уже начались опасные перемены.

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«Перед врачами встала сложная клиническая задача: выполнить открытое оперативное вмешательство или выбрать органосохраняющую тактику. Было принято решение в пользу органосохраняющего подхода. Поскольку стандартными эндоскопическими инструментами удаления магнитов было невозможно, применена авторская магнит-ассистированная методика, которая позволила контролируемо и безопасно удалить все посторонние тела без лапаротомии», — говорится в сообщении.

В Виннице из организма ребенка получили 9 магнитов. Фото: КНП «Винницкая областная детская клиническая больница Винницкого областного Совета». / © соцмережі

Состояние пациента и оговорки врачей

После проведения процедуры маленький пациент находился под внимательным клиническим и рентгенологическим наблюдением. Никаких признаков перфорации или других осложнений медики не обнаружили, поэтому уже на третьи сутки ребенка выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Специалисты еще раз подчеркивают, что игрушки с магнитными шариками несут скрытую и очень серьезную угрозу для детей. Проглатывание нескольких таких элементов приводит к тому, что они соединяются через стенки органов и могут вызвать отмирание тканей, прорыв стенок желудка или кишечника, свища или перитонит.

В случае малейшего подозрения, что малыши проглотили магнит, врачи призывают немедленно обращаться за медицинской помощью, даже если никаких тревожных симптомов нет.

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Напомним, четырехлетний мальчик скончался после того, как заснул в раскаленном автомобиле. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

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