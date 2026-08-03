Пьяный военный в СОЧ бросил гранату в детей в Одесской области: есть пострадавший

В Одесской области военный взорвал взрывчатку у подростков / © Полиция Одесской области

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В Подольске в Одесской области пьяный военный поссорился с подростками возле лицея и бросил в их сторону гранату. В результате взрыва пострадал 13-летний мальчик.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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В полиции отметили, что событие произошло в эти выходные вечером. Прохожие услышали взрыв и позвонили на 102. Как выяснилось, 51-летний военный, самовольно покинувший часть и пьяный, у лицея цеплялся к подросткам.

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«Муж спровоцировал ссору и нецензурно выражался, демонстрировал предмет, внешне похожий на гранату, и вызывающе угрожал применить его. Несмотря на замечания прохожих, мужчина не прекратил свои противоправные действия. Затем он бросил взрывной предмет в сторону места, где находились подростки. В результате взрыва телесные повреждения получил 13-летний парень», — сообщили полицейские.

Также добавили, что медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не понадобилась. Окончательную степень тяжести травм определит судебно-медицинская экспертиза.

В Одесской области военный взорвал взрывчатку у подростков / © Полиция Одесской области

Правоохранители оперативно разыскали злоумышленника недалеко от места происшествия в тот же вечер. Проверка подтвердила, что он находился в нетрезвом состоянии. На месте взрыва следователи изъяли остатки ручной осколочной гранаты.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением специально адаптированного предмета) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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В Одесской области военный взорвал взрывчатку у подростков / © Полиция Одесской области

Кроме того, в суде уже рассматривается другое производство по нему — по ст. 407 УКУ о самовольном уходе из воинской части. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры.

Напомним, во Львове на улице Зеленой обнаружили похожий на гранату предмет. Ее на проезжей части заметил водитель троллейбуса №24, который сразу остановил транспортное средство и эвакуировал пассажиров.

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