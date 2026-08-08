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Тиффани Трамп в вязаном мини-платье позировала на Ибице
Девушка с семьей отдыхает в Испании.
32-летняя Тиффани Трамп — младшая дочь президента США Дональда Трампа — прилетела в отпуск в Испанию. Компанию на отдыхе ей составляют ее муж Майкл Булос и их годовалый сын Александр.
В своем Instagram Тиффани опубликовала серию пляжных фото. Она была запечатлена в белом вязаном мини-платье с вышитыми ракушками, молочных шлепках Hermes Oran, а также с бежевой сумкой Hermes Mini Kelly.
Свой пляжный образ она дополнила солнцезащитными очками, наручными часами из коллекции Bulgari Serpenti и браслетом Van Cleef & Arpels.
На одном из фото она позировала с мужем и сыном на руках.
Ранее, напомним, Тиффани Трамп в бриллиантах и кремовом платье с декольте-сердцем появилась на ужине в Белом доме.