С мужем, папой, мачехой и легендарной сумкой: Тиффани Трамп улетела в Великобританию

Тиффани Трамп и Майкл Булос / © Getty Images

Тиффани Трамп и ее муж-миллиардер Майкл Булос были замечены на посадке в самолет Air Force One на объединенной базе Эндрюс, штат Мэриленд.

Как известно, сегодня, 16 сентября, Дональд Трамп и его жена Мелания отбыли из Вашингтона в Великобританию. Очевидно, Тиффани и ее муж будут сопровождать президента и первую леди в этом путешествии.

Для выхода Тиффани выбрала женственное платье-миди на пуговицах спереди и лаковые лодочки на высоком каблуке. Также дочь Трампа надела темные очки, золотой браслет, а изюминкой образа стала легендарная сумка Hermès Kelly в синем цвете.

Между тем, ее мачеха — Мелания — появилась на этом же мероприятии в довольно странном аутфите, который привлекал внимание необычной длиной тренчкота, который чуть ли не подметал асфальт аэропорта.