В тренче и с бокалом: Меган Маркл приехала с принцем Гарри на матч по регби
Герцог и герцогиня Сассекские посетили матч регби между командами NSW Waratahs и Moana Pasifika в заключительный вечер своего турне по Австралии.
На трибунах сиднейского стадиона Меган появилась в тренче верблюжьего цвета, а принц Гарри был одет во все черное.
Будучи поклонником этого вида спорта, принц Гарри ранее был покровителем Английского союза регби. После того, как он и Меган отказались от своих рабочих обязанностей в королевской семье в 2020 году, покровительство вернулось к короне, а в 2022 году его приняла на себя принцесса Уэльская Кейт.
Во время своего визита в Австралию принц Гарри также смог попробовать свои силы в австралийском футболе, ранее мы показывали фото с его визита на стадион.