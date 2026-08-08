Что будет, если есть яйца каждый день: вот что происходит с организмом

Можно ли есть яйца каждый день / © pexels.com

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Яйца относятся к продуктам, вокруг которых уже много лет идут дискуссии. До недавнего времени их часто советовали ограничивать из-за высокого содержания холестерина, однако современные научные данные свидетельствуют: для большинства здоровых людей умеренное потребление яиц может быть частью сбалансированного рациона.

В то же время исследователи отмечают, что оценивать пользу или риски нужно не по одному продукту, а с учетом всего способа питания, образа жизни и состояния здоровья человека. Что нужно об этом знать — рассказываем в материале ТСН.ua.

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Яйца — источник белка

Одно крупное яйцо содержит около 6–7 г высококачественного белка. Он снабжает организм аминокислотами, необходимыми для поддержания мышечной массы, восстановления тканей и нормальной работы иммунной системы.

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Именно поэтому яйца часто входят в рацион спортсменов, пожилых людей и тех, кто стремится увеличить потребление белка без значительного повышения калорийности меню.

Организм получает важные питательные вещества

Яйца содержат не только белок, но и ряд витаминов и минералов, среди которых:

холин;

витамины A, D, B2 и B12;

селен;

йод;

фосфор;

лютеин;

зеоксантин.

Особое внимание ученые уделяют холину. Это вещество участвует в работе нервной системы, синтезе клеточных мембран и функционировании печени. Большинство людей получают его недостаточно, поэтому яйца являются одним из лучших природных источников этого нутриента.

Могут дольше поддерживать чувство сытости

Благодаря сочетанию белка и жиров яйца усваиваются медленнее, чем продукты, богатые рафинированными углеводами. Это помогает дольше сохранять ощущение сытости после еды.

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Однако ученые отмечают, что контроль массы тела зависит, прежде всего, от общей калорийности рациона, физической активности и других пищевых привычек, а не от одного отдельного продукта.

Полезны ли яйца для здоровья глаз

В желтке содержатся лютеин и зеаксантин — каротиноиды, которые накапливаются в сетчатке глаза. Они выполняют антиоксидантную функцию и связаны с поддержанием нормального зрения.

Исследования свидетельствуют, что достаточное потребление этих веществ может являться одним из факторов профилактики возрастных изменений органов зрения, хотя именно яйца нельзя рассматривать как отдельное средство защиты глаз.

Повышают ли яйца уровень холестерина

Этот вопрос остается одним из самых распространенных. Одно яйцо содержит примерно 185–200 мг холестерина, однако современные исследования показывают, что для большинства здоровых людей пищевой холестерин влияет на уровень холестерина в крови значительно меньше, чем избыток насыщенных и трансжиров в рационе.

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В то же время, результаты рандомизированных исследований свидетельствуют, что регулярное потребление яиц может несколько повышать уровень как LDL («плохого»), так и HDL («хорошего») холестерина. При этом соотношение между ними в большинстве исследований существенно не меняется, а реакция организма индивидуальна.

Поэтому специалисты все чаще оценивают не отдельные продукты, а общий стиль питания.

Можно ли есть яйца каждый день

Для большинства здоровых взрослых людей регулярное употребление одного яйца в день считается безопасным и может являться частью здорового рациона.

Некоторые исследования показывают, что и два яйца в день могут вписываться в сбалансированное питание, если человек не имеет противопоказаний и в целом соблюдает здоровый образ жизни. В то же время убедительных доказательств того, что большее количество яиц приносит дополнительную пользу, пока нет.

Кому следует посоветоваться с врачом

Хотя для большинства людей яйца не представляют проблемы, существуют ситуации, когда их количество в рационе желательно обсудить с врачом или диетологом.

Это касается людей из:

семейной гиперхолестеринемией;

повышенным уровнем LDL-холестерина;

сердечно-сосудистыми заболеваниями;

сахарным диабетом (при наличии индивидуальных рекомендаций врача);

аллергией на яйца.

Кроме того, у части людей наблюдается повышенная чувствительность к пищевому холестерину. В таких случаях даже умеренное потребление яиц может более сильно влиять на уровень холестерина в крови, поэтому рекомендации должны быть индивидуальными.

Имеет значение и способ приготовления

Польза блюда зависит не только от яиц, но и от того, с чем они едят. Вареные яйца, пашот или омлет с большим количеством овощей обычно являются более сбалансированным выбором, чем яйца, обжаренные в большом количестве сливочного масла или поданные вместе с беконом, колбасой или другими продуктами с высоким содержанием насыщенных жиров и соли.

Именно общее качество рациона оказывает наибольшее влияние на здоровье сердца и сосудов.

Есть или не есть?

Современные научные данные не подтверждают, что ежедневное употребление одного яйца вредно для большинства здоровых людей. Яйца снабжают организм полноценным белком, холином, витаминами и антиоксидантами, а также могут помогать дольше сохранять ощущение сытости.

Вместе с тем, универсальной нормы для всех не существует. Если у человека есть нарушения липидного обмена, сердечно-сосудистые заболевания или другие состояния, требующие специальной диеты, оптимальное количество яиц следует определять вместе с врачом.

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