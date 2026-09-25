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- Украина
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Массированная атака дронов 25 сентября: сколько БпЛА летело на Украину и что не сбили
По данным Воздушных сил ВСУ, враг массированно применил реактивные дроны, а попадания средств воздушного нападения зафиксировали на 27 локациях в разных регионах.
В течение дня 25 сентября российские войска атаковали Украину 162 ударными беспилотниками разных типов, в том числе реактивными. Силам противовоздушной обороны удалось сбить и обезвредить 127 вражеских целей.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в своем отчете.
Так, сегодня с 07:00 до 18:30 россияне атаковали Украину 162 ударными БпЛА (76 из них реактивные), «Герберами», «Бандеролями»/«Дань-Т» и дронами других типов.
По предварительным данным, силы ПВО сбили/подавили 127 БпЛА (44 из них — реактивные).
В то же время зафиксировано попадание на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
По состоянию на 20:00 в воздушном пространстве наблюдаются несколько ударных беспилотников.
Напомним, сегодня с утра столицу атаковали беспилотники. В результате атаки — 57 пострадавших, среди них двое детей. Погибли 7 человек, в том числе 14-летний мальчик.