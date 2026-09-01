Названо найкращий продукт для смаження страв, і це не олія чи вершкове масло: секрети кухарів

Які страви можна готувати на смальці / © Фото з відкритих джерел

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Соняшникова олія та вершкове масло давно стали звичними продуктами для смаження. Проте є ще один варіант, який добре знали наші бабусі й який сьогодні знову повертається на кухні. Йдеться про смалець — витоплений свинячий жир. Його використовують не лише для смаження. Смалець надає стравам особливого аромату, робить скоринку рум’яною, а картоплю чи овочі — більш насиченими на смак. Кулінарні джерела також відзначають його придатність для смаження та тушкування.

Чому смалець добре підходить для смаження

Одна з головних переваг смальцю — він добре переносить нагрівання. Температура його димлення становить близько 190 °C, хоча конкретний показник залежить від способу витоплювання та очищення продукту. Тому смалець підходить для обсмажування на пательні, пасерування та інших способів приготування, які не потребують надзвичайно високих температур.

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Ще одна причина, через яку кухарі цінують смалець, — його смак. На відміну від багатьох нейтральних рослинних олій, він додає стравам легкої м’ясної насиченості. Водночас якісний очищений смалець має досить нейтральний аромат і не перебиває смак основних продуктів.

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Є у нього й ще одна кулінарна перевага: смалець допомагає отримати апетитну золотаву скоринку. Саме тому його часто використовують для смаження картоплі, м’яса та овочів.

Які страви зі смальцем виходять особливо смачними

Смажена картопля. Найпростіший варіант — смажена картопля. Якщо додати на пательню невелику кількість смальцю, шматочки картоплі добре підрум’яняться й набудуть виразнішого смаку. Особливо вдало поєднуються з нею цибуля, часник, кріп або зелена цибуля. Деруни. Не менш смачними виходять деруни. Смалець добре підходить для їх обсмажування: картопляні коржики набувають хрусткої скоринки, залишаючись м’якими всередині. Яєчня. Ще один класичний варіант — яєчня з цибулею або шкварками. На смальці можна спочатку обсмажити цибулю, а потім додати яйця. Так страва отримує насиченіший аромат. М’ясні страви й овочі. Смалець також добре підходить для смаження м’яса, котлет, домашніх ковбасок та овочів. Його можна використовувати для пасерування цибулі й моркви перед приготуванням супів, борщу або тушкованих страв. Випічка. Але можливості смальцю не обмежуються смаженням. У випічці він допомагає зробити тісто більш ніжним і розсипчастим, тому його використовують, зокрема, для печива та різних видів тіста.

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