Назван лучший продукт для жарки блюд, и это не растительное или сливочное масло: секреты поваров

Какие блюда можно готовить на смальке / © Фото из открытых источников

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Подсолнечное и сливочное масло давно стали привычными продуктами для жарки. Однако есть еще один вариант, который хорошо знали наши бабушки и который снова возвращается на кухню. Речь идет о смале — топленном свином жире. Его используют не только для жарки. Смалец придает блюдам особый аромат, делает корку румяной, а картофель или овощи — более насыщенными на вкус. Кулинарные источники также отмечают его пригодность для жарки и тушения.

Почему смалец хорошо подходит для жарки

Одно из главных преимуществ смальца — он хорошо переносит нагрев. Температура его дымления составляет около 190 °C, хотя конкретный показатель зависит от способа вытапливания и очистки продукта. Поэтому смалец подходит для жарки на сковороде, пассерования и других способов приготовления, не требующих чрезвычайно высоких температур.

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Еще одна причина, по которой повара ценят смалец, — его вкус. В отличие от многих нейтральных растительных масел он добавляет блюдам легкой мясной насыщенности. В то же время качественный очищенный смалец обладает достаточно нейтральным ароматом и не перебивает вкус основных продуктов.

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Есть у него и еще одно кулинарное преимущество: смалец помогает получить аппетитную золотистую корочку. Именно поэтому его часто используют для жарки картофеля, мяса и овощей.

Какие блюда со смальцем получаются особенно вкусными

Жареный картофель. Самый простой вариант — жареный картофель. Если добавить на сковороду небольшое количество смальца, кусочки картофеля хорошо подрумянятся и приобретут более выразительный вкус. Особенно удачно сочетаются с ним лук, чеснок, укроп или зеленый лук. Деруны. Не менее вкусными получаются деруны. Смалец хорошо подходит для их обжаривания: блюдо приобретает хрустящую корочку, оставаясь мягким внутри. Яичница. Еще один классический вариант — яичница с луком или шкварками. На смальце можно сначала обжарить лук, затем добавить яйца. Так блюдо получает более насыщенный аромат. Мясные блюда и овощи. Смалец хорошо подходит для жарки мяса, котлет, домашних колбасок и овощей. Его можно использовать для пассерования лука и моркови перед приготовлением супов, борща или тушеных блюд. Выпечка. Но возможности смальца не ограничиваются жаркой. В выпечке он помогает сделать тесто более нежным и рассыпчатым, поэтому используют, в частности, для печенья и различных видов теста.

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