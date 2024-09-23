Украина станет одной из самых теплых стран Европы: прогноз от Диденко

Днем в большинстве областей Украины температура воздуха будет колебаться от +22 до +26 градусов.

В течение недели в Украине будет сохраняться теплая погода, а во вторник, 24 сентября, наша страна станет одной из самых теплых в Европе.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, 24 сентября, в Украине будет солнечно, без дождя, преимущественно ясно. Температура воздуха днем в большинстве областей будет составлять +22+26 градусов, а там, где солнце будет особенно активным, — до +26+28 градусов", — отметила Диденко.

погода/Наталка Диденко

По ее словам, в Киеве вторник также обещает быть солнечным и теплым с температурой около +25 градусов. В ближайшие дни погода останется подобной, но уже 28 и 29 сентября ожидаются перемены.

Напомним, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук сообщил, что климатическое потепление не только нанесет ущерб, но может также принести пользу отдельным отраслям. Он отметил, что уменьшение количества воды, вероятно, приведет к необходимости адаптации системы использования земель в сельском хозяйстве.

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