Курс валют на 24 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар подорожал и составил 41,35 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 24 сентября. Так, по сравнению с понедельником, 23 сентября, доллар прибавил в цене, а евро и злотый подешевели.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,35 (+1 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,99 грн (-15 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,75 грн (-4 коп.)
Напомним, что происходит на рынке валют и чего ожидать на текущей неделе. Прогнозы специалистов несколько отличаются.
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