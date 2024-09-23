Курс валют на 24 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 24 сентября. Так, по сравнению с понедельником, 23 сентября, доллар прибавил в цене, а евро и злотый подешевели.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,35 (+1 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,99 грн (-15 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,75 грн (-4 коп.)

Напомним, что происходит на рынке валют и чего ожидать на текущей неделе. Прогнозы специалистов несколько отличаются.

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