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Курс валют на 24 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 24 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют 24 сентября / Фото: Associated Press

Доллар подорожал и составил 41,35 грн.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 24 сентября. Так, по сравнению с понедельником, 23 сентября, доллар прибавил в цене, а евро и злотый подешевели.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,35 (+1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 45,99 грн (-15 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,75 грн (-4 коп.)

Напомним, что происходит на рынке валют и чего ожидать на текущей неделе. Прогнозы специалистов несколько отличаются.

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