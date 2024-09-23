В Украине резко подешевел популярный овощ

Представители тепличных комбинатов Украины были вынуждены снижать отпускные цены на огурцы. Одной из причин стало существенное увеличение предложения тепличных огурцов.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Так, на 20 сентября, тепличные хозяйства продавали огурцы по 40-55 грн/кг ($0,97-1,33/кг), в зависимости от сорта, качества и объемов партии предлагаемой продукции.

Аналитики добавили, что актуальные цены в среднем уже на 11% ниже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Эксперты отметили, что избежать ценового спада тепличным комбинатам не удалось, несмотря на значительное снижение конкуренции со стороны огурцов с открытого грунта.

"В настоящее время эту продукцию предлагают единичные хозяйства, которые отгружают на рынок остаточные партии овощей среднего и низкого качества", – говорится в сообщении.

Аналитики подчеркнули, что, несмотря на очередное снижение отпускных цен на тепличные огурцы, сейчас эта продукция поступает в продажу на 150% дороже, чем в аналогичный период 2023 года.

Напомним, украинские садоводы снижают цены на яблоки. На эти фрукты низкий спрос.

А эксперты сообщили, что в Украине в ближайшее время подорожают продукты. Больше об этом читайте в новости.

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