В Україні різко здешевшав популярний овоч

Представники тепличних комбінатів України змушені були знижувати відпускні ціни на огірки. Однією з причин стало істотне збільшення пропозиції тепличних огірків.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Так, станом на 20 вересня, тепличні господарства продавали огірки по 40-55 грн/кг ($0,97-1,33/кг), залежно від сорту, якості та обсягів партії пропонованої продукції.

Аналітики додали, що актуальні ціни в середньому вже на 11% нижчі, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Експерти зазначили, що уникнути цінового спаду тепличним комбінатам не вдалося, навіть попри значне зниження конкуренції з боку огірків з відкритого ґрунту.

"Наразі цю продукцію пропонують поодинокі господарства, які відвантажують на ринок залишкові партії овочів середньої та низької якості", – йдеться у повідомленні.

Аналітики наголосили, що попри чергове зниження відпускних цін на тепличні огірки, наразі ця продукція надходить у продаж на 150% дорожче, ніж в аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо, українські садівники знижують ціни на яблука. На ці фрукти наразі низький попит.

А експерти повідомили, що в Україні найближчим часом здорожчають продукти. Більше про це читайте у новині.

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