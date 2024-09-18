Погрози терактами у школах Львова: у МВС повідомили подробиці

У середу, 18 вересня, в анонімному Telegram-каналі з'явилися повідомлення із погрозами здійснити теракти у загальноосвітніх навчальних закладах міста Львова. Ці погрози супроводжувалися фотографіями зброї, яку терорист начебто планував застосувати для нападів на школярів.

Як повідомили в МВС України, Telegram-канал, який поширював інформацію про теракти у Львові, заблоковано.

"Відомо, що канал адмініструвався з території РФ. Вже не вперше ворожа дезінформація намагається посіяти паніку та дестабілізувати настрої в суспільстві", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці проводять оперативні заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до поширення повідомлень.

На момент блокування аудиторія онлайн-ресурсу налічувала понад 2500 учасників.

"Наголошуємо, що безпеці громадян, і особливо дітей у школах, завжди приділяється особлива увага. Правоохоронці мають відпрацьований алгоритм реагування у подібних ситуаціях і неухильно дотримуються його зараз. Усі профільні служби задіяні в межах компетенції", - йдеться у повідомленні МВС.

Нагадаємо, раніше у Львові молодий чоловік у багатоповерховому будинку погрожував влаштувати вибух газу в квартирі, якщо йому не перерахують 100 тисяч гривень.

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