Болонья – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У середу, 18 вересня, донецький "Шахтар" зустрінеться з італійською "Болоньєю" в матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ренато Даль-Ара" в італійській Болоньї. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів "гірники" виступатимуть в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних команд (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Крім "Болоньї", суперниками чинного чемпіона України стануть "Аталанта" (Італія), "Арсенал" Лондон (Англія), "Янг Бойз" (Швейцарія), ПСВ (Нідерланди), "Баварія" (Німеччина), "Брест" (Франція) та "Боруссія" Дортмунд (Німеччина).

Де дивитися матч Болонья – Шахтар

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Прогнози букмекерів на матч Болонья – Шахтар

Букмекери очевидним фаворитом поєдинку вважають представника Серії А. На перемогу "Болоньї" можна поставити з коефіцієнтом 1,91. Нічия – 3,55. Виграш "Шахтаря" – 4,45.

Згідно з новим регламентом, вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Починаючи з 1/8 фіналу, плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь (вдома та в гостях). Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку.

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