Болонья – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У середу, 18 вересня, донецький "Шахтар" позмагається з італійською "Болоньєю" в матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ренато Даль-Ара" в італійській Болоньї. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів "гірники" виступатимуть в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних команд (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Всі суперники "Шахтаря": "Болонья" (Італія), "Аталанта" (Італія), "Арсенал" (Англія), "Янг Бойз" (Швейцарія), ПСВ (Нідерланди), "Баварія" (Німеччина), "Брест" (Франція), "Боруссія" Дортмунд (Німеччина).

Дивіться також: Став відомий розклад усіх матчів "Шахтаря" в основному раунді Ліги чемпіонів

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Болонья" – "Шахтар".