Болонья – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В среду, 18 сентября, донецкий "Шахтер" сразится с итальянской "Болоньей" в матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Ренато Даль-Ара" в итальянской Болонье. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

В обновленном формате Лиги чемпионов "горняки" будут выступать в единой лиге, где сыграют против восьми разных команд (четыре матча дома и четыре на выезде).

Все соперники "Шахтера" : "Болонья" (Италия), "Аталанта" (Италия), "Арсенал" (Англия), "Янг Бойз" (Швейцария), ПСВ (Нидерланды), "Бавария" (Германия), "Брест" (Франция), "Боруссия" Дортмунд (Германия).

Смотрите также: Стало известно расписание всех матчей "Шахтера" в основном раунде Лиги чемпионов

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Болонья" – "Шахтер".