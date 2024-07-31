У Херсоні чоловік кинув гранату в людей на майданчику біля магазину

Внаслідок вибуху гранати одна особа загинула, ще п’ятеро — отримали поранення.
Увечері в середу, 31 липня, у Центральному районі міста Херсона чоловік кинув гранату на майданчику біля одного з магазинів, де відпочивали громадяни.
Про це повідомили у Національній поліції.
"В результаті вибуху загинув 69-річний пенсіонер. Також п’ятеро чоловіків віком від 32 до 41 року отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.
На місці місця події поліцейські з'ясували, що інцидент стався після того, як між невідомим чоловіком та компанією, яка відпочивала біля магазину, виникла конфліктна ситуація. Після непорозуміння він пішов і повернувся з гранатою.
Оперативники карного розшуку впродовж кількох хвилин встановили особу зловмисника. Його затримали за місцем проживання. Ним виявився 48-річний місцевий мешканець.
Наразі тривають необхідні слідчі дії. Попередня кваліфікація злочину - ч. 3 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, цього ж дня у багатоповерховому будинку на проспекті Чорновола у Львові молодий чоловік погрожував влаштувати вибух газу в квартирі, якщо йому не перерахують 100 тисяч гривень.
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