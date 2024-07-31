У Херсоні чоловік кинув гранату в людей на майданчику біля магазину

Увечері в середу, 31 липня, у Центральному районі міста Херсона чоловік кинув гранату на майданчику біля одного з магазинів, де відпочивали громадяни.

Про це повідомили у Національній поліції.

"В результаті вибуху загинув 69-річний пенсіонер. Також п’ятеро чоловіків віком від 32 до 41 року отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Також читайте На Київщині чоловік підірвав себе гранатою (фото)

На місці місця події поліцейські з'ясували, що інцидент стався після того, як між невідомим чоловіком та компанією, яка відпочивала біля магазину, виникла конфліктна ситуація. Після непорозуміння він пішов і повернувся з гранатою.

Оперативники карного розшуку впродовж кількох хвилин встановили особу зловмисника. Його затримали за місцем проживання. Ним виявився 48-річний місцевий мешканець.

Поліція затримала 48-річного чоловіка, який кинув гранату в людей у Херсоні / Фото: Національна поліція України

Наразі тривають необхідні слідчі дії. Попередня кваліфікація злочину - ч. 3 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, цього ж дня у багатоповерховому будинку на проспекті Чорновола у Львові молодий чоловік погрожував влаштувати вибух газу в квартирі, якщо йому не перерахують 100 тисяч гривень.

Читайте також: