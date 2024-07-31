Найбільш активний Покровський напрямок: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Противник завдав 62 авіаційних удари із застосуванням 80 КАБів, а також запустив дві ракети по території України.

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 31.07.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загалом від початку цієї доби відбулося 117 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку.

Російські загарбники завдали по території України удару двома ракетами та 62 авіаудари, скинувши 80 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 511 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Нагадаємо, Росія здійснила одну з наймасованіших атак безпілотниками від початку війни. Жданов пояснив дивну поведінку Ту-95 і попередив про новий удар.

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