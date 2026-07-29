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Оля Цибульська на рідкісних фото показала свого молодшого брата і привітала його з важливим святом
Артистка пригадала день, коли її брат з’явився на світ.
Українська співачка Оля Цибульська вперше за тривалий час показала свого молодшого рідного брата Сергія.
Артистка опублікувала серію світлин із близькою людиною у своєму Instagram. Виконавиця це зробила не просто так, а з нагоди важливого свята. Річ у тім, що брат знаменитості святкує день народження. Тож, Оля Цибульська публічно привітала його з важливою датою.
Співачка пригадала той день, коли Сергій з’явився на світ. Оля Цибульська говорить, що з сім’єю прийшла до пологового. Однак до мами з братиком не пускали. Тож, артистці показали у вікно маленького Сергія. Виконавиця пригадує, що тоді сердилась, оскільки їй було тяжко його розгледіти. Однак, за словами артистки, це найбільша відстань, яка коли-небудь була між ними.
«Я памʼятаю, як мене збирали в пологовий, щоб побачити братика, який нарешті народився. Я маленькою стояла з тіткою і татом на довгому містку, а далеко у вікні пологового мама тримала на руках тебе. Я дуже злилася, бо відстань до вікна була такою великою, що розгледіти тебе було складно. А мені так хотілося. Це найбільша відстань між нами, яку я пам’ятаю, бо все життя ти у моєму серці. Ближче не буває», — ділиться артистка.
Оля Цибульська зізналась, що неабияк вдячна батькам, що ті подарували в її житті таку близьку їй людину. Співачка не приховує, що неабияк любить свого брата, пишається ним та бере з нього приклад.
«Я дуже тебе люблю. І знаю, що ти мене теж. Дякую батькам за найцінніший подарунок у моєму житті, за тебе. Ти справді наше щастя. Наша безкінечна любов. Ти вмієш любити так, як ніхто. І хоч я старша, все життя в багатьох речах беру з тебе приклад. Ми дуже пишаємося тобою. З днем народження, братик», — зазначила артистка.
Брат артистки вже відреагував на такі теплі привітання. Він подякував їй за ці слова та за все те, що вона робила і продовжує для нього робити. Також Сергій пригадав кумедну історію від дитинства, як сестра навчила його не боятися темряви — достатньо лише кинути в невідомість іграшку.
«Дякую, моя рідненька. За все, що ти робила і робиш. І як відівчала боятись темряви — жбурляючи улюблену іграшку в темному. Це знаково — досі користуюсь», — подякував артистці брат.
Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська висловилась про зіркових чоловіків у шоубізнесі. Артистка чесно зізналась, чому її не приваблюють співаки ALEKSEEV і BRYKULETS.