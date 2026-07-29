Оля Цибульська на рідкісних фото показала свого молодшого брата і привітала його з важливим святом

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

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Українська співачка Оля Цибульська вперше за тривалий час показала свого молодшого рідного брата Сергія.

Артистка опублікувала серію світлин із близькою людиною у своєму Instagram. Виконавиця це зробила не просто так, а з нагоди важливого свята. Річ у тім, що брат знаменитості святкує день народження. Тож, Оля Цибульська публічно привітала його з важливою датою.

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Співачка пригадала той день, коли Сергій з’явився на світ. Оля Цибульська говорить, що з сім’єю прийшла до пологового. Однак до мами з братиком не пускали. Тож, артистці показали у вікно маленького Сергія. Виконавиця пригадує, що тоді сердилась, оскільки їй було тяжко його розгледіти. Однак, за словами артистки, це найбільша відстань, яка коли-небудь була між ними.

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Оля Цибульська з братом / © instagram.com/cybulskaya

«Я памʼятаю, як мене збирали в пологовий, щоб побачити братика, який нарешті народився. Я маленькою стояла з тіткою і татом на довгому містку, а далеко у вікні пологового мама тримала на руках тебе. Я дуже злилася, бо відстань до вікна була такою великою, що розгледіти тебе було складно. А мені так хотілося. Це найбільша відстань між нами, яку я пам’ятаю, бо все життя ти у моєму серці. Ближче не буває», — ділиться артистка.

Оля Цибульська з братом / © instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська зізналась, що неабияк вдячна батькам, що ті подарували в її житті таку близьку їй людину. Співачка не приховує, що неабияк любить свого брата, пишається ним та бере з нього приклад.

Оля Цибульська з братом / © instagram.com/cybulskaya

«Я дуже тебе люблю. І знаю, що ти мене теж. Дякую батькам за найцінніший подарунок у моєму житті, за тебе. Ти справді наше щастя. Наша безкінечна любов. Ти вмієш любити так, як ніхто. І хоч я старша, все життя в багатьох речах беру з тебе приклад. Ми дуже пишаємося тобою. З днем народження, братик», — зазначила артистка.

Оля Цибульська з братом / © instagram.com/cybulskaya

Брат артистки вже відреагував на такі теплі привітання. Він подякував їй за ці слова та за все те, що вона робила і продовжує для нього робити. Також Сергій пригадав кумедну історію від дитинства, як сестра навчила його не боятися темряви — достатньо лише кинути в невідомість іграшку.

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«Дякую, моя рідненька. За все, що ти робила і робиш. І як відівчала боятись темряви — жбурляючи улюблену іграшку в темному. Це знаково — досі користуюсь», — подякував артистці брат.

Оля Цибульська з братом / © instagram.com/cybulskaya

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська висловилась про зіркових чоловіків у шоубізнесі. Артистка чесно зізналась, чому її не приваблюють співаки ALEKSEEV і BRYKULETS.

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