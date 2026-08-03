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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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180
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Магнітна буря 3 серпня: чого очікувати від активності Сонця

Магнітні бурі — це геомагнітні збурення, які виникають через спалахи та викиди плазми на Сонці.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

Сьогодні, 3 серпня, магнітна буря трохи ослабла. Вона опустилася до жовтого рівня - К-індексу 4,3.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Після прибуття коронального випромінювання, через яке геомагнітна активність зросла напередодні і досягла шторму G1, умови поступово почали слабшати.

Магнітна буря 3 серпня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 3 серпня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря виникає після потужних сонячних спалахів, коли заряджені частинки досягають Землі та впливають на її магнітне поле. Через це відбуваються геомагнітні збурення, які можуть тривати від кількох годин до кількох діб.

Втім, наголошують фахівці, прогноз сонячної активності може змінюватися, бо будь-якої миті на Сонці можуть статися спалахи.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
180
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