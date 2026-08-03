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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1950
Время на прочтение
1 мин

Мощные пожары в Крыму после атаки дронов и новые заявления Трампа об Иране: главные новости ночи 3 августа 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Керчь

Керчь / © Getty Images

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 3 августа 2026 года:

  • В оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают об атаке дронов и возможном попадании в нефтебазу Читать далее –>

  • США могут ударить по Ирану в любой момент: Трамп сделал новое заявление Читать далее –>

  • Трамп анонсировал новые переговоры с Ираном: когда они начнутся Читать далее –>

  • В Белгороде атаковали здание университета, где могли собирать беспилотники Читать далее –>

  • В Керчи после работы российской ПВО вспыхнул пожар: сообщают об атаке на подстанцию Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
1950
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