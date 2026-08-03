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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
116
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Терехов про стримування тарифів: Міські послуги мають бути в комунальній власності

Ключова міська інфраструктура й комунальні послуги під час війни мають перебувати під контролем міста, адже лише так можна регулювати тарифи та прогнозувати бюджет.

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Терехов про стримування тарифів: Міські послуги мають бути в комунальній власності

Таке переконання висловив очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов.

За його словами, відсутність такого контролю та постійне зростання витрат на енергетику унеможливлюють ефективне планування міського бюджету.

«Моє глибоке переконання — я пройшов це: всі послуги, які надаються сьогодні містам, містянам, повинні бути в комунальній власності міста. Тоді ми регулюємо. Якщо б мережі були у нас власні, а не обленерго, який би був тариф на транзит, як стримати тариф? Ми закупили, витратили кошти, я знайшов когенерацію, а в мережу нас не беруть в когенерацію, в самі пікові години. Бо це ж невигідно сьогодні, бо там зовсім інше ціноутворення», — зазначив Терехов.

Прозора та прогнозована тарифна політика, на думку очільника АМПГ, дозволяє ефективніше залучати інвесторів. Крім того, комунальні підприємства дозволяють закрити базові потреби жителів, зокрема і безкоштовний проїзд в транспорті.

«Якщо ми хочемо, щоб прийшов інвестор, він буде заходити в енергоємні виробництва, там, де низькі тарифи на електроенергію. Я кажу про енергетичне машинобудування, яке дасть можливість тримати ціни на рівні дуже-дуже низьких. І тоді буде інвестор, тоді будуть робочі місця. А не так, як кожного дня ні я, ні ви не знаєте, скільки коштує електроенергія. Як можна прогнозувати бюджет, якщо ти не можеш прогнозувати рівень витрат? Я за приватний сектор, але не в наданні комунальних послуг. Якщо б у нас був приватний перевізник, у нас би не було безкоштовного проїзду. Це відповідь. Крапка», — резюмував Ігор Терехов.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
116
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