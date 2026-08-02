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Соломія Вітвіцька відверто заговорила про вагу під час вагітності та скільки кіло вже набрала
Також знаменитість висловилась про свій стан.
Українська ведуча Соломія Вітвіцька, яка чекає на народження первістка, відверто заговорила про вагу під час вагітності.
Так, знаменитість вирішила поспілкуватися з підписниками в Instagram-stories. Ведучій поставили чимало запитань, зокрема, й про вагу. Фани поцікавились, скільки Соломія Вітвіцька набрала кіло, бо має такий вигляд, ніби схудла.
Знаменитість запевнила, що її вага не зменшилось. Однак зірка й небагато набрала. За словами Соломії Вітвіцької, вона погладшала на 3-4 кг. Ведуча також поділилась, що на початку вагітності її мучив токсикоз, тож було не до їжі. Зараз знаменитість іноді турбує печія.
«До речі, не схудла, але набрала наразі не багато — близько 3-4 кг. Але лікарі, кажуть, що якщо були запаси до вагітності, то можна взагалі нічого не набрати. Спочатку був токсикоз і не особливо хотілося їсти, а зараз іноді печія та відчуття ситості — тож, теж не особливо хочеться їсти», — зізналась ведуча.
Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька заговорила про партнерські пологи. Ведуча також зізналась, де саме народжуватиме.