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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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50
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Соломія Вітвіцька відверто заговорила про вагу під час вагітності та скільки кіло вже набрала

Також знаменитість висловилась про свій стан.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Соломія Вітвіцька

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Українська ведуча Соломія Вітвіцька, яка чекає на народження первістка, відверто заговорила про вагу під час вагітності.

Так, знаменитість вирішила поспілкуватися з підписниками в Instagram-stories. Ведучій поставили чимало запитань, зокрема, й про вагу. Фани поцікавились, скільки Соломія Вітвіцька набрала кіло, бо має такий вигляд, ніби схудла.

Знаменитість запевнила, що її вага не зменшилось. Однак зірка й небагато набрала. За словами Соломії Вітвіцької, вона погладшала на 3-4 кг. Ведуча також поділилась, що на початку вагітності її мучив токсикоз, тож було не до їжі. Зараз знаменитість іноді турбує печія.

«До речі, не схудла, але набрала наразі не багато — близько 3-4 кг. Але лікарі, кажуть, що якщо були запаси до вагітності, то можна взагалі нічого не набрати. Спочатку був токсикоз і не особливо хотілося їсти, а зараз іноді печія та відчуття ситості — тож, теж не особливо хочеться їсти», — зізналась ведуча.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька заговорила про партнерські пологи. Ведуча також зізналась, де саме народжуватиме.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
50
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