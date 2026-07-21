Син Костянтина Грубича через рік після втрати руки на фронті зробив щемливе зізнання

Ярослав Грубич / © instagram.com/yaroslav_grubych

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Син українського телеведучого Костянтина Грубича, військовослужбовець Ярослав Грубич, зворушив зізнанням у річницю свого важкого поранення на фронті.

Так, рівно рік тому, 21 липня, захисник зазнав тяжкого поранення під час виконання бойового завдання. На жаль, унаслідок травми він втратив праву руку. Після цього на Ярослава чекали складні операції, тривала реабілітація, боротьба з фантомними болями та адаптація до нового життя.

Попри непрості випробування, військовий не втрачав оптимізму. Він демонстрував незламність, неодноразово говорив про бажання повернутися до служби, а нещодавно зробив ще один важливий крок у відновленні — вперше приміряв протез.

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Ярослав Грубич / © facebook.com/yarhrubych

Ярослав Грубич / © instagram.com/yaroslav_grubych

У символічну дату Ярослав назвав день поранення своїм другим днем народження. У фотоблогу він опублікував архівні світлини, зроблені під час служби, а також кадри з лікарні після ампутації руки.

«21.07. Рік після поранення. Другий день народження. Біль і сум за загиблими… „Борітеся — поборете…“. Дякую», — написав захисник.

Ярослав Грубич / © instagram.com/yaroslav_grubych

Лаконічне, але емоційне звернення Ярослава зворушило підписників, які подякували йому за мужність, незламність і побажали якнайшвидшого відновлення.

Дякую за захист, Ярославе. За те, що не здався. Ідеш вперед, підтримуєш і мотивуєш інших. Здоров'я і тепла сердечку

Саме в такі дати дуже накриває спогадами. Тримайся

Хочеться підтримати Вас та побажати достатньо ресурсу, щоб проживати свій біль та йти далі. Вічна пам'ять тим, кого ви втратили

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