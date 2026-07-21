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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
678
Час на прочитання
1 хв

Лайма Вайкуле жорстко рознесла росіян і обурилась їхньому менталітету: "Чому не хочете жити добре?"

Лайма Вайкуле різко висказалась про менталітет росіян. Артистка пояснила, чого не розуміє в їхньому мисленні.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле / © скриншот з відео

Латвійська співачка Лайма Вайкуле жорстко висловилась про росіян, що готові все терпіти.

Виконавиця чесно зізналась, що не розуміє менталітет жителів РФ. Артистка в інтерв’ю DW говорить, що періодично читає новини Росії. Є те, що її неабияк дивує, зокрема, реакція росіян на проблеми.

Лайма Вайкуле говорить, що вона не розуміє позиції, що немає бензину, немає їжі, немає відпочинку, а жителі РФ заявляють, що переживуть й без цього. Співачку дивує, що росіяни не прагнуть добре жити, а терплять ті умови, в яких опинились.

«Зараз я дивлюся новини і всюди: „Росія! Ми переживемо! Не буде хліба, не буде бензину — ми переживемо це“. А навіщо вам це переживати? Чому ви не хочете добре жити? Я просто цього не розумію. Для чого нам потрібно переживати голод, без бензину, без курортів. Чому це треба робити? Ось я це не можу зрозуміти», — видала артистка.

Лайма Вайкуле / © скриншот з відео

Лайма Вайкуле / © скриншот з відео

Зазначимо, Лайма Вайкуле має чітку громадянську позицію. Виконавиця одразу ж засудила вторгнення Росії до України, критикує злочини РФ та активно підтримує українців. Артистка на концертах підіймала синьо-жовтий прапор та навіть співала українською.

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Річард Гір зробив гучну заяву про Україну. Артист також відкрив світу очі на пропаганду Росії.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
678
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