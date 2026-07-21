Чоловік зі Львова вигадав, як тричі виїжджати за кордон та отримати 112 тисяч гривень від держави

Чоловік вигадав, як отримувати пенсію та їздити за кордон / © ТСН.ua

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У Львові на 34 000 гривень оштрафували чоловіка, який незаконно оформив собі пенсію по інвалідності та тричі перетинав державний кордон.

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду м. Львова.

Фальшива довідка та 112 тисяч гривень із бюджету

Як встановило слідство, у квітні 2022 року обвинувачений, який працює супервайзером у приватному підприємстві вирішив скористатися корупційною схемою. Чоловік надав свої персональні дані та без проходження жодних медичних обстежень отримав підроблену виписку з акта огляду Сихівської міжрайонної МСЕК про нібито наявність у нього III групи інвалідності.

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Із цим фальшивим документом він особисто звернувся до приміщення Галицького об’єднаного управління Пенсійного фонду України у м. Львові та оформив державні виплати.

Загалом у період із квітня 2022 року по травень 2026 року на його банківський рахунок було безпідставно виплачено 111 991,13 гривні пенсійних коштів від держави.

Перетин кордону під час воєнного стану

Отримавши на підставі підробленого акта МСЕК офіційне «Посвідчення особи з інвалідністю», чоловік неодноразово використовував його для виїзду з України у власних цілях, пред’являючи інспекторам прикордонної служби.

Слідством зафіксовано щонайменше три факти успішного перетину кордону:

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09 липня 2023 року — через митний пост «Смільниця»;

01 червня 2024 року — через митний пост «Шегині»;

13 червня 2024 року — через митний пост «Рава-Руська».

Що підсудний розповів на суді

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 358 (використання підробленого документа) Кримінального кодексу України. Чоловік заявив про щире каяття, засудив свою поведінку та повністю відшкодував Пенсійному фонду України всю суму завданих матеріальних збитків.

Вирок суду

При призначенні покарання суд урахував, що чоловік раніше не судимий, працевлаштований, утримує двох неповнолітніх дітей та сприяв розкриттю злочинів.

Галицький районний суд м. Львова ухвалив:

Визнати чоловіка винним за ч. 1 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Призначити покарання за шахрайство у вигляді штрафу в 34 000 грн, а за використання підроблених документів — 850 грн.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України (шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим) призначити остаточне покарання у вигляді штрафу розміром 34 000 гривень .

Підроблене пенсійне посвідчення залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів.

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