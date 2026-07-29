Заправить авто становится все дороже: новые цены на 29 июля шокировали водителей

Цены на горючее / © ТСН

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На 29 июля крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 82 грн за литр, дизеля — 89,58 грн за литр.

Об этом сообщает Главком.

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В сутки цены выросли на дизельное топливо и автогаз, а стоимость бензина А-95, А-95+, А-92 и А-100 осталась без изменений.

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Цены на топливо на 29 июля

UPG

А95 — 79,90

А95+ — 81,90

ГП — 87,90

ДТ+ — 89,90

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А100 — 88,90

А92 —

Газ — 42,90

ОККО

А95 — 82,90

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А95+ — 85,90

ГП — 90,90

ДТ+ — 93,90

А100 — 92,90

А92 —

Газ — 42,90

WOG

А95 — 83,50

А95+ — 85,90

ГП — 91,80

ДТ+ — 94,80

А100 — 92,90

А92 —

Газ — 44,50

SOCAR

А95 — 85,40

А95+ — 88,40

ГП — 92,90

ДТ+ — 95,90

А100 — 95,40

А92 —

Газ — 41,90

Укрнефть

А95 — 79,90

А95+ — 82,90

ГП — 86,90

ДТ+ — 88,90

А100 — 77,90

А92 —

Газ — 40,90

БРСМ

А95 — 78,99

А95+ — 78,99

ГП — 86,99

ДТ+ — 89,99

А100 —

А92 —

Газ — 39,49

Цены на топливо — последние новости

Напомним, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заявляет о топливном кризисе в Украине. По его словам, на этой неделе больше всего подорожало дизельное топливо, а с бензином уже наблюдается реальный дефицит.

По прогнозам экспертов, цена горючего в Украина может вырасти до 100 гривен за литр. Однако финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ успокаивает и считает, что этого скачка можно избежать.

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