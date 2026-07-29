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Заправить авто становится все дороже: новые цены на 29 июля шокировали водителей
В сутки цены выросли на дизельное топливо и автогаз, а стоимость бензина А-95, А-95+ осталась без изменений.
На 29 июля крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 82 грн за литр, дизеля — 89,58 грн за литр.
Об этом сообщает Главком.
В сутки цены выросли на дизельное топливо и автогаз, а стоимость бензина А-95, А-95+, А-92 и А-100 осталась без изменений.
Цены на топливо на 29 июля
UPG
А95 — 79,90
А95+ — 81,90
ГП — 87,90
ДТ+ — 89,90
А100 — 88,90
А92 —
Газ — 42,90
ОККО
А95 — 82,90
А95+ — 85,90
ГП — 90,90
ДТ+ — 93,90
А100 — 92,90
А92 —
Газ — 42,90
WOG
А95 — 83,50
А95+ — 85,90
ГП — 91,80
ДТ+ — 94,80
А100 — 92,90
А92 —
Газ — 44,50
SOCAR
А95 — 85,40
А95+ — 88,40
ГП — 92,90
ДТ+ — 95,90
А100 — 95,40
А92 —
Газ — 41,90
Укрнефть
А95 — 79,90
А95+ — 82,90
ГП — 86,90
ДТ+ — 88,90
А100 — 77,90
А92 —
Газ — 40,90
БРСМ
А95 — 78,99
А95+ — 78,99
ГП — 86,99
ДТ+ — 89,99
А100 —
А92 —
Газ — 39,49
Цены на топливо — последние новости
Напомним, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заявляет о топливном кризисе в Украине. По его словам, на этой неделе больше всего подорожало дизельное топливо, а с бензином уже наблюдается реальный дефицит.
По прогнозам экспертов, цена горючего в Украина может вырасти до 100 гривен за литр. Однако финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ успокаивает и считает, что этого скачка можно избежать.