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- Шоу-бизнес
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В джинсовой юбке и кедах: Кейт Бланшетт в стильном аутфите посетила мероприятие
57-летняя актриса заменила привычные роскошные платья и безупречные костюмы на непринужденное сочетание джинсов, белой рубашки и спортивной обуви.
Кейт Бланшетт посетила показ фильма «Персона» и сессию вопросов и ответов в рамках программы BFI Presents в культурном центре BFI Southbank в Лондоне.
Для мероприятия актриса выбрала наряд из весенней коллекции Givenchy 2026 года. Он состоял из белой рубашки оверсайз с широкими короткими рукавами и темной джинсовой юбки-карандаша длины макси.
Бланшетт заправила рубашку в юбку, а талию подчеркнула черным кожаным ремнем с массивной золотистой фурнитурой. Сдержанный аутфит звезда дополнила белыми кедами Hogan на толстой подошве.
Кейт собрала волосы в лаконичную прическу и нанесла естественный макияж.
Напомним, Кейт Бланшетт появилась на публике со своим младшим сыном, которому 18 лет.