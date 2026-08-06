В джинсовой юбке и кедах: Кейт Бланшетт в стильном аутфите посетила мероприятие

Кейт Бланшетт / © Getty Images

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Кейт Бланшетт посетила показ фильма «Персона» и сессию вопросов и ответов в рамках программы BFI Presents в культурном центре BFI Southbank в Лондоне.

Для мероприятия актриса выбрала наряд из весенней коллекции Givenchy 2026 года. Он состоял из белой рубашки оверсайз с широкими короткими рукавами и темной джинсовой юбки-карандаша длины макси.

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Кейт Бланшетт / © Getty Images

Бланшетт заправила рубашку в юбку, а талию подчеркнула черным кожаным ремнем с массивной золотистой фурнитурой. Сдержанный аутфит звезда дополнила белыми кедами Hogan на толстой подошве.

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Кейт собрала волосы в лаконичную прическу и нанесла естественный макияж.

Напомним, Кейт Бланшетт появилась на публике со своим младшим сыном, которому 18 лет.

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