Кремль відповів ракетами на заклики до миру: Фесенко пояснив, що це означає для переговорів

Наслідки обстрілів Києва (ілюстративне фото) / © Управління ДСНС Києва

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Нічна ракетно-дронова атака Росії на Україну та Київ стала показовою відповіддю Кремля на заклики до припинення вогню й деескалації. Водночас це не означає, що переговорів про мир узагалі не буде.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко.

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За його словами, атака відбулася також після виступу президента України Володимира Зеленського на Генеральній асамблеї ООН.

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«Це не означає, що мирних переговорів не буде. Але не варто очікувати домовленостей про повне припинення вогню. Взагалі все більше сумнівів, що Росія погодиться на якісь навіть секторальні домовленості», — зазначив Фесенко.

Росія масовано атакувала Україну

У ніч проти 24 вересня Росія здійснила комбіновану атаку із застосуванням ударних дронів і ракет. За даними Повітряних сил, окупанти запустили загалом 282 БпЛА різних типів і ракети, зокрема «Циркони», балістичні Іскандер-М/С-400/KN-23, а також баражуючі боєприпаси «Бандероль» і «Дань-Т».

Сили ППО знищили понад 220 повітряних цілей, серед яких були й балістичні.

Одним із головних напрямків атаки став Київ. У столиці загинули двоє людей, щонайменше восьмеро постраждали.

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У Солом’янському районі були частково зруйновані складські будівлі, троє людей потрапили до лікарні. У Подільському районі влучання сталося поблизу пологового будинку — загорілися автомобілі, на місці виявили загиблого.

У Дніпровському районі пошкоджено адміністративну будівлю, а за іншою адресою зруйновано приватний будинок і пошкоджено ще два сусідні.

Нагадаємо, на полях Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський заявив, що тристороння зустріч за участі нього, президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна може відбутися у грудні в Маямі під час саміту G20.

У Кремлі, коментуючи ініціативу Трампа, заявили, що остаточне рішення щодо можливого візиту Путіна до США ухвалюватимуть пізніше.

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