Дванадцять цікавих фактів про помідори, яких ви могли не знати

Цікаві факти про помідори / © pexels.com

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Розповідаємо цікаві факти про помідори, після яких ви, можливо, поглянете на них зовсім інакше.

Помідор насправді не овоч

Хоча в кулінарії помідори традиційно відносять до овочів, із погляду ботаніки вони є плодами, а точніше — ягодами. Плід томата утворюється із зав’язі квітки та містить насіння, що й дозволяє ботанікам класифікувати його саме так.

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Тому відповідь на популярне запитання «помідор — це овоч чи фрукт?» залежить від контексту: для кулінара це овоч, а для ботаніка — плід.

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Батьківщина помідорів — зовсім не Італія

Помідори настільки міцно асоціюються з італійською кухнею, що легко припустити, ніби вони походять саме з Італії. Однак їхнє коріння варто шукати в Південній Америці.

Дикі предки сучасних томатів росли в районі Анд, а ранні плоди були значно меншими за ті, які ми сьогодні бачимо у супермаркетах. Існують дані, що томати походять із територій сучасних Перу та Еквадору, тоді як одомашнення рослини пов’язують також із Мексикою.

До Європи помідори потрапили лише у XVI столітті

Європейці познайомилися з томатами після подорожей іспанців до Америки. До Європи рослину привезли у XVI столітті, однак вона далеко не одразу перетворилася на звичний продукт харчування.

Сьогодні без томатів важко уявити італійські соуси, іспанський гаспачо та безліч інших європейських страв.

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Колись європейці боялися їсти помідори

Після появи томатів у Європі до них тривалий час ставилися з підозрою. Рослина належить до родини пасльонових, до якої входять і деякі отруйні види.

Через це помідори певний час вважали небезпечними та вирощували передусім як декоративні рослини.

Зараз це звучить дивно, адже томати стали одним із найпоширеніших продуктів у світі.

Існують тисячі сортів помідорів

Червоний круглий помідор — лише один із безлічі варіантів. Томати можуть бути крихітними, як чері, або дуже великими, круглими, видовженими чи грушоподібними.

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Відрізняється і колір плодів. Крім традиційних червоних, можна зустріти жовті, помаранчеві, зелені, рожеві та навіть темно-фіолетові помідори.

За даними Королівських ботанічних садів К’ю, відомо понад 10 тисяч сортів томатів.

Помідори — родичі картоплі та баклажанів

Томат має більше спільного з картоплею, баклажаном і перцем, ніж може здатися на перший погляд. Усі вони належать до родини пасльонових.

Наукова назва звичайного томата — Solanum lycopersicum. До роду Solanum також належить картопля, а сама родина пасльонових об’єднує велику кількість видів.

Червоний колір помідорам надає лікопін

За характерний червоний колір стиглих помідорів значною мірою відповідає лікопін — природний рослинний пігмент із групи каротиноїдів.

Він також має антиоксидантні властивості. Томати та продукти з них є одним із найвідоміших харчових джерел лікопіну.

Саме тому помідори цікаві не лише як універсальний кулінарний інгредієнт, але й як частина різноманітного раціону.

Термічна обробка томатів має несподівану перевагу

Зазвичай ми звикли думати, що овочі та фрукти найкорисніше їсти винятково свіжими. З помідорами ситуація цікавіша.

Лікопін добре представлений і в продуктах із термічно оброблених томатів. Крім того, цей каротиноїд є жиророзчинним, тому поєднання томатів із корисними жирами, наприклад оливковою олією, може сприяти його засвоєнню організмом.

Тож томатний соус з невеликою кількістю оливкової олії — не лише смачне поєднання.

У помідорах є вітамін C і калій

Помідори містять низку поживних речовин. Зокрема, вони є джерелом вітаміну C, фолатів і калію, а серед каротиноїдів у них особливо виділяється лікопін.

Тому свіжі томати легко вписати у різноманітний збалансований раціон — від простого салату до гарніру чи соусу.

Томати не завжди червоні

Ми звикли визначати стиглість помідора насамперед за червоним кольором, але це правило працює далеко не для всіх сортів.

Стиглі томати можуть бути жовтими, помаранчевими, зеленими або фіолетовими. Різняться вони також смаком, текстурою, розміром і формою.

Тому зелений помідор не обов’язково є недозрілим — іноді таким його задумала природа та селекціонери.

Помідор став одним із перших генетично модифікованих продуктів у магазинах

У томатів є місце і в історії харчових технологій. 1994 року Flavr Savr став першим генетично модифікованим харчовим продуктом, який надійшов у продаж.

Його створили так, щоб плоди повільніше розм’якшувалися та довше зберігали товарний вигляд.

Помідор навіть опинився в центрі юридичної суперечки

Питання «помідор — це фрукт чи овоч» свого часу мало цілком практичне значення.

1893 року Верховний суд США розглядав питання класифікації томатів у контексті митних зборів. У справі Nix v. Hedden суд постановив, що, хоча з погляду ботаніки томати є плодами, у звичайному вжитку їх вважають овочами, а тому вони підлягали оподаткуванню як овочі.

Так звичайний помідор примудрився залишитися плодом для ботаніків і водночас стати овочем у кулінарному та навіть юридичному розумінні.

Чому помідори варто додавати до раціону

Помідори — доступний продукт, який можна їсти свіжим, запікати, тушкувати, додавати до супів, салатів і соусів. Вони містять вітамін C, калій, фолати та каротиноїди, зокрема лікопін.

Дослідження також вивчають можливий зв’язок споживання томатів і лікопіну зі здоров’ям серцево-судинної системи. Водночас такі спостереження не означають, що помідори самі собою можуть запобігати чи лікувати захворювання.

І, мабуть, найцікавіше в помідорах те, наскільки звичним став продукт, який колись був екзотичною американською рослиною, викликав недовіру в європейців і навіть став предметом судової суперечки.

FAQ

Помідор — це овоч чи фрукт?

З погляду ботаніки помідор є плодом, а точніше — ягодою, оскільки розвивається із зав’язі квітки та містить насіння. У кулінарії його традиційно вважають овочем через смак і спосіб використання у стравах.

Чим корисні помідори для організму?

Помідори містять вітамін C, калій, фолати та різні каротиноїди. Особливу увагу дослідників привертає лікопін — природний пігмент з антиоксидантними властивостями, який надає багатьом сортам томатів характерного червоного кольору.

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