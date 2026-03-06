ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
538
Час на прочитання
2 хв

Кілька крапель у воду для миття підлоги — і в домі пахнутиме, як у найдорожчому готелі світу

Секретний лайфгак для ідеальної чистоти та свіжості у вашій оселі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Що робити, щоб у домі гарно пахло

Що робити, щоб у домі гарно пахло / © Pexels

Приємний аромат у будинку створює відчуття затишку, чистоти й комфорту. Недарма у дорогих готелях приділяють особливу увагу запаху в приміщеннях. Легкий аромат свіжості там відчувається одразу після входу в приміщення. Однак подібного ефекту можна досягти і вдома без дорогих ароматизаторів. Під час звичайного миття підлоги достатньо додати у воду кілька простих інгредієнтів, які не лише покращать запах, а й зроблять прибирання значно ефективнішим.

Що додати у воду для миття підлоги, щоб у квартирі був приємний аромат

Найпростіший спосіб наповнити дім приємним запахом — використовувати ефірні олії. Вони мають концентрований аромат і добре поширюються у домі під час прибирання.

Для миття підлоги достатньо додати у відро теплої води 5–7 крапель ефірної олії. Щоб запах був більш глибоким і гармонійним, можна поєднувати кілька ароматів. Наприклад, суміш лимона та лаванди створює відчуття свіжості й чистоти. Поєднання апельсина з корицею додає теплоти й затишку. А комбінація евкаліпта з м’ятою допомагає зробити повітря більш свіжим і легким.

Під час миття підлоги аромат поступово поширюється по всій квартирі та тримається у приміщенні ще тривалий час.

Ще один простий засіб, який можна додати у воду для миття підлоги, — звичайна харчова сода. Вона добре нейтралізує сторонні запахи та допомагає прибрати залишки бруду. Достатньо всипати у відро приблизно одну столову ложку соди. Вона пом’якшує воду і допомагає краще очищати поверхні. Особливо корисно використовувати цей метод у коридорі або на кухні, де підлога швидше забруднюється.

А щоб підлогове покриття сяяло після миття, можна додати дві столові ложки лимонного соку. Він не лише додає приємного цитрусового аромату, а й допомагає видаляти жирні плями та легкі забруднення.

Дата публікації
Кількість переглядів
538
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie