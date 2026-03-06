Що робити, щоб у домі гарно пахло / © Pexels

Приємний аромат у будинку створює відчуття затишку, чистоти й комфорту. Недарма у дорогих готелях приділяють особливу увагу запаху в приміщеннях. Легкий аромат свіжості там відчувається одразу після входу в приміщення. Однак подібного ефекту можна досягти і вдома без дорогих ароматизаторів. Під час звичайного миття підлоги достатньо додати у воду кілька простих інгредієнтів, які не лише покращать запах, а й зроблять прибирання значно ефективнішим.

Що додати у воду для миття підлоги, щоб у квартирі був приємний аромат

Найпростіший спосіб наповнити дім приємним запахом — використовувати ефірні олії. Вони мають концентрований аромат і добре поширюються у домі під час прибирання.

Для миття підлоги достатньо додати у відро теплої води 5–7 крапель ефірної олії. Щоб запах був більш глибоким і гармонійним, можна поєднувати кілька ароматів. Наприклад, суміш лимона та лаванди створює відчуття свіжості й чистоти. Поєднання апельсина з корицею додає теплоти й затишку. А комбінація евкаліпта з м’ятою допомагає зробити повітря більш свіжим і легким.

Під час миття підлоги аромат поступово поширюється по всій квартирі та тримається у приміщенні ще тривалий час.

Ще один простий засіб, який можна додати у воду для миття підлоги, — звичайна харчова сода. Вона добре нейтралізує сторонні запахи та допомагає прибрати залишки бруду. Достатньо всипати у відро приблизно одну столову ложку соди. Вона пом’якшує воду і допомагає краще очищати поверхні. Особливо корисно використовувати цей метод у коридорі або на кухні, де підлога швидше забруднюється.

А щоб підлогове покриття сяяло після миття, можна додати дві столові ложки лимонного соку. Він не лише додає приємного цитрусового аромату, а й допомагає видаляти жирні плями та легкі забруднення.