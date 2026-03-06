ТСН у соціальних мережах

Принцеса Кейт збентежила свого чоловіка Вільяма на публіці: що вона зробила

Принцеса Уельська продемонструвала свою любов до чоловіка під час спільного заходу в Уельсі.

Ольга Кузьменко
Кейт та Вільям Уельські

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Принцеса сказала приємний комплімент принцу Вільяму під час їхнього останнього спільного королівського заходу, коли вони відвідували місто Поуїс в Уельсі.

Принц і принцеса Уельські під час візиту до Уельсу / © Associated Press

Принц і принцеса Уельські під час візиту до Уельсу / © Associated Press

Вільям і Кейт зустрілися з місцевою групою тих, хто вивчає валлійську мову в кафе Gallery під час свого виїзного заходу. «Отже, ви збираєтеся перевірити наші знання валлійської мови?» — сказала Кейт на заході, пише Hello! В той же час жінка, яка сиділа поруч із Вільямом, сказала: «Він справді дуже, дуже гарний», — і принцеса Кейт цілком погодилася з цим. «Так, я знаю. Він ще дуже розумний», а принц Вільям зніяковів.

Принц і принцеса Уельські під час візиту до Уельсу / © Associated Press

Принц і принцеса Уельські під час візиту до Уельсу / © Associated Press

Королівське подружжя здійснило цю поїздку перед національним святом Уельсу — Днем Святого Давида, яке припадає на 1 березня. Цього дня Вільям та Кейт поділилися спеціальним відео у своєму Instagram.

Нагадаємо, днями ми розповідали, як принцеса Уельська демонструє «стабільність» через свій стиль у одязі після кризи в королівській родині, пов’язаної з арештом Ендрю Маунтбеттен-Віндзора.

