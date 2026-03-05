Відмова в інспекції нафтопроводу "Дружба": Зеленський відкинув звинувачення Фіцо та Орбана

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вимоги Угорщини та Словаччини надати доступ до пошкодженого нафтопроводу «Дружба». Він наголосив на необхідності взаємоповаги між країнами та нагадав, що інфраструктуру зруйнувала Росія.

Про це Зеленський заявив під час брифінгу для медіа 5 березня.

«Я ж не ходжу перевіряти чужі склади»

Коментуючи закиди угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана та очільника словацького уряду Роберта Фіцо, Володимир Зеленський навів показовий приклад із переговорами про постачання зброї. За його словами, коли Україна просила ракети для систем Patriot, а один із лідерів відповів, що їх критично мало на складах, Київ повірив йому на слово і не вимагав жодних інспекцій.

«Я щось не пам’ятаю, щоб я йому сказав: а можна я тоді приїду до тебе, зайду до тебе на склад і перевірю, чи ти мені сказав правду, чи ні. Чомусь, мені здається, я так не сказав, тому що треба поважати одне одного. У нас незалежна держава», — зазначив він.

Зеленський вкотре нагадав, що нафтопровід зазнав руйнувань саме через російські атаки. Україна чітко й неодноразово повідомляла партнерів про те, що інфраструктура зруйнована і під час обстрілів були поранені люди.

Звинувачення сусідів та зупинка транзиту

Раніше стало відомо, що Угорщина та Словаччина домовилися створити спільну комісію для розслідування пошкоджень нафтопроводу «Дружба» на території України. Лідери цих країн закликають Київ надати їм доступ до місця аварії та якнайшвидше відновити постачання російської нафти.

Постачання нафти через «Дружбу» до Угорщини та Словаччини, які залишаються єдиними країнами Європейського Союзу, що продовжують імпортувати російську сировину, зупинилося ще 27 січня. Натомість Будапешт та Братислава звинувачують у тривалому відключенні Київ, а угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що зупинення постачання нібито має політичні мотиви.

Водночас прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що нафтопровід, яким транспортується російська нафта до його країни, насправді придатний до експлуатації. Він припустив, що Україна може навмисне пошкодити трубопровід так, як вона це нібито зробила з «Північними потоками».

Фіцо підтвердив намір створити спільну словацько-угорську комісію для оцінки стану труби. Очільник уряду також додав, що Словаччина купує нафту на білорусько-українському кордоні, тому не може йтися про те, що Україна транспортує «російську нафту».

Також стало відомо, що Європейський Союз посилює дипломатичний тиск на Україну з вимогою надати доступ до пошкодженого нафтопровода. Через цей конфлікт угорський прем’єр Віктор Орбан уже заблокував виділення Україні 90 мільярдів євро європейської допомоги.

Українська сторона наполягає, що інфраструктура зазнала серйозних пошкоджень внаслідок російського ракетного удару в січні. За словами генерального директора «Нафтогазу» Сергія Корецького, атака спричинила масштабну пожежу в резервуарі об’ємом 75 тисяч кубічних метрів, яку довелося гасити протягом 10 днів.