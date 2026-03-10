Кто на самом деле влияет на подростков / © www.credits

Все гораздо сложнее, оказывается, в подростковом социальном мире существуют две разные «валюты влияния» — частная и публичная.

Подростковый возраст — это период, когда дружба становится центром социальной жизни. Дети начинают меньше ориентироваться на родителей и больше — на сверстников. Именно поэтому понятие «давления сверстников» давно стало частью популярной культуры, об этом рассказало издание SheKnows.

В фильмах и сериалах часто кажется, что главное влияние имеют «самые популярные дети» в школе. Но действительно ли это так, решили разобраться исследователи из Florida Atlantic University и провели масштабное исследование, которое показало, что в подростковом мире разные люди влияют на разные аспекты жизни.

Важность дружбы в подростковом возрасте

В период от 10 до 14 лет особенно активно формируются социальные связи. Подростки начинают строить собственную идентичность, искать поддержку и принятие среди сверстников. Именно в это время:

возрастает значение дружбы

формируется самооценка

появляется потребность «быть частью группы»

Поэтому влияние друзей и популярных одноклассников может определять не только поведение, но и эмоциональное состояние подростка.

Подростковая среда

Ученые из Florida Atlantic University вместе с коллегами из Mykolas Romeris University в Литве провели длительное исследование. В нем приняли участие 543 ученика в возрасте от 10 до 14 лет. В течение одного семестра они регулярно отвечали на вопросы об успеваемости в школе, эмоциональном состоянии, поведении, использовании социальных сетей и переживаниях относительно внешности. Кроме этого, подростки называли своих лучших друзей и самых популярных одноклассников. Это стало первым исследованием, которое одновременно сравнило влияние этих двух групп.

Лучшие друзья

Результаты показали, что именно лучшие друзья имеют наибольшее влияние на внутренний мир подростка. Они формируют:

эмоциональное состояние

способ реагирования на трудности

учебные привычки

уровень успеваемости

Другими словами, лучшие друзья влияют на то, как подросток чувствует себя и как ведет себя в личной жизни. Исследователи также обнаружили, что друзья могут влиять на проявления эмоциональных трудностей, например, тревожность или проблемное поведение.

Популярные сверстники

А вот популярные ученики дают совсем другой тип влияния. Именно они формируют стандарты того, что считается «крутым» или социально приемлемым в школе. Их влияние проявляется в:

стили поведения на людях

активности в соцсетях

отношении к внешности

переживаниях по поводу веса

Подростки часто копируют поведение популярных одноклассников, особенно в ситуациях, когда их видят другие. В подростковой социальной системе существуют две разные «валюты»:

Частная валюта — эмоции. Ею «оперируют» лучшие друзья, они влияют на настроение, поддержку и адаптацию.

Публичная валюта — имидж. Ее формируют популярные сверстники, они задают тренды во внешности, поведении и соцсетях.

Подростковый мир гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Лучшие друзья помогают формировать эмоциональную стабильность, поддерживают в сложные моменты и влияют на обучение. Популярные сверстники, в свою очередь, задают социальные стандарты, от стиля поведения до активности в соцсетях.

И хотя «давление сверстников» часто воспринимается как нечто негативное, на самом деле оно имеет разные формы. Понимание того, кто и как влияет на подростков, помогает лучше поддерживать их в период взросления.