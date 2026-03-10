По информации издания, Украина шокирована тем, как союзники тратят дефицитные Patriot на дешевые дроны / © ТСН

Украина может столкнуться с истощением своих средств противовоздушной обороны, поскольку война против Ирана исчерпывает мировые запасы ракет Patriot — самого ценного оружия, которое Киев имеет в своем арсенале против неустанных российских атак.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно анализу Bloomberg, с начала войны Иран запустил более 2100 ударных беспилотников и, по меньшей мере, 688 баллистических ракет. Это побудило США и их союзников запустить более 1000 ракет-перехватчиков PAC-3, что создало нагрузку на поставки по всему миру и вызвало опасения, как быстро их можно будет заменить.

Для президента Владимира Зеленского это также означает, что западные союзники, включая США, могут контролировать собственные ракеты. Украинский лидер заявил, что Киев получил в общей сложности 600 ракет PAC-3 с момента вторжения России — меньше, чем количество, выпущенное в регионе Персидского залива за последние 11 дней.

Как сообщает Bloomberg, на прошлой неделе на закрытой встрече в Брюсселе несколько государств Европейского Союза предупредили о глобальной нехватке ракет-перехватчиков. Некоторые чиновники отметили, что оборонное оружие может стать более дефицитным, если война на Ближнем Востоке затянется. Континент уже использовал запасы для поддержки Украины, по словам людей, знакомых с мероприятием.

Украина привыкла резервировать свои системы ПВО Patriot преимущественно для более современных баллистических и крылатых ракет, таких как гиперзвуковые «Кинжал» и «Циркон». По информации издания, украинские власти были поражены тем, что страны Персидского залива разворачивают PAC-3 для сбивания недорогих беспилотников.

По информации издания, в последние месяцы официальные лица США показывали украинским коллегам карты, на которых было указано, где можно развернуть опыт Киева в борьбе с беспилотниками, в том числе базы на Ближнем Востоке, в Европе, Японии и Южной Корее. Но переговоры не переросли в широкомасштабное сотрудничество.

Bloomberg отмечает, что США не восприняли всерьез предложение Украины о сотрудничестве в сфере беспилотников. Интерес оставался ограниченным, пока иранские дроны не начали обстреливать страны Персидского залива.

Ранее президент Зеленский рассказал, что украинцы разворачивают миссии в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии, чтобы помочь этим странам бороться с иранскими дронами. Зеленский хочет получить дефицитные ракеты для систем воздушной обороны — PAC-2 и PAC-3.

Напомним, что в Еврокомиссии озабочены возможными задержками поставок ракет для систем ПВО из-за событий вокруг Ирана, поэтому ищут новые пути финансирования оборонных потребностей Украины.