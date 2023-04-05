Зеленський у Польщі: все, що відомо про дуже плідний для України візит

Зокрема, у Варшаві погодили новий пакет військової допомоги для ЗСУ. Також Дуда анонсував ще більше Міг-29 для України.

Анонсований і дуже плідний візит президента України Володимира Зеленського до Польщі. Сьогодні у Варшаві погодили новий і вкрай потрібний саме зараз нашим воїнам оборонний пакет. Йдеться про постачання польських БТРів Rosomak, переносних ЗРК "Перун" та червневі постачання винищувачів Міг-29.

Більше про візит Зеленського йдеться у випуску ТСН:19:30.

Перший офіційний закордонний візит разом з дружиною від початку повномасштабного вторгення. Одноденний, короткий, але дуже змістовний. Так у Варшаві говорять про приїзд Зеленського.

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Польща третій у світі партнер за масштабами мілітарної допомоги Україні після США і Британії. Польща передала нам понад 300 танків, "Краби", ракети "Перун" та інше військове обладнання.

На цю мить Польща – перша країна, яка дала нам і бойову авіацію. Чотири Міг-29 – вже в Україні, чотири – в процесі і ще шість бортів готують для передавання. Про це заявив Анджей Дуда і наголосив – все для того, щоб ми могли протистояти російській агресії – агресії не тільки проти України, а й проти всього вільного світу.

Під час зустрічі тет-а-тет президенти обговорили не тільки питання безпеки і зброї, а й складні теми спільної історії та подальшу економічну співпрацю і міжнародну політику.

"Ми будемо підтримувати Україну і надалі, зокрема в євроінтеграційних питаннях. З усіх сил підтримувати, щоб якнайшвидше Україна вступила до Європейського Союзу і НАТО. Сьогодні ми намагаємось отримати для України на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі додаткові гарантії безпеки, які будуть зміцнювати військовий потенціал України, будуть зміцнювати відчуття безпеки українського суспільства, і також будуть сильною моральною підтримкою українським воїнам у їхній дуже важкій боротьбі з російськими загарбниками", – заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Зеленський подякував усім полякам за допомогу, яку вони невтомно надають українцям ось вже 14 місяців. І сказав що "втомленості не буде від вдячності полякам і Польщі, вдячності за людське ставлення до українців". Також Зеленський наголосив, що Україна – країна тепла, дружня, але в цій війні безкомпромісна. Безкомпромісна в тому, що ми не віддамо нашу землю, нашу свободу, нашу незалежність. А також – безкомпромісна на своєму шляху до НАТО. Говорив президент і про майбутнє, по тісну співпрацю країн після перемоги.

"Ми запрошуємо бізнес Польщі заходити в Україну дуже інтенсивно вже зараз. Чому? Тому що може хтось десь у світі ще сумнівається, – а я впевнений, що Польща впевнена в нашій перемозі, – а це значить – хто раніше зайде, той більше буде заробляти. Запрошуємо", – сказав Зеленський.

До повномасштабного вторгення в Україні працювала понад тисяча польських фірм, а після перемоги їх буде ще більше, переконані глави держав.

З рук Дуди Зеленсткий отримав найвищу польську нагороду – орден Білого Орла. Її вручають людям, які своїм життям зробили великий цивільний чи військовий внесок для Польщі. Відомо, що такі нагороди раніше отримували королева Великої Британії Єлизавета Ⅱ і Папа Римський Іван Павло Ⅱ.

Після зустрічей у президентському палаці Зеленський поїхав до уряду. Там відбулася зустріч з польським прем’єром Моравецьким. Вони підписали низку угод, зокрема про виробництво 125-міліметрових снарядів та про відбудову України.

Зеленський наголосив, що сьогодні підписали дуже важливий оборонний пакет, який саме зараз дуже потрібний українським захисникам. Йдеться про польські "Росомахи", "Раки" – самохідні міномети калібру 120 мм, "Краби" та інше озброєння.

Також відомо, що Зеленський взяв участь у Польсько-українському економічному форумі. Після цього разом з польським колегою він зустрівся з українцями і поляками у Королівському замку.

Виступаючи на території замку, Зеленський назвав кроки, необхідні для перемоги України у війні.

"Чи багато ще треба кроків до неї (перемоги – ред.)? Ні. Треба лише не зупинятися в солідарності. Коли битва вимагає артилерії, її варто надавати. Коли перемога потребує танків, їхній гуркіт має зазвучати на передовій. Коли незалежність потребує повітря, не треба звертати уваги, як відреагують у Росії на літаки у нас", – наголосив президент України.

Він також закликав західних партнерів не думати про те, яке число матиме безпечніший вигляд поруч з літерою F – 16 чи якесь інше.

"Потрібно діяти. Так само, як ваше лідерство (Польщі – ред.) проявилося в танковій коаліції, вірю, що так само проявиться і в авіаційній", – зазначив Зеленський.

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