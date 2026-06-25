Крым разорвали мощные взрывы: дроны атаковали весь полуостров, побережье осталось без света (видео)

Севастополь. / © Associated Press

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Ночью в четверг, 25 июня, в разных уголках временно аннексированного Крыма снова раздавались взрывы. На полуострове фиксируют отключение света.

Что известно о взрывах в Крыму и о последствиях, читайте в материале ТСН.ua.

Мониторинговые каналы сообщали о большом количестве взрывов в разных населённых пунктах. В частности, было громко в районе Севастополя, Симферополя, Евпатории, Ялта, близ Сак.

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В частности, по данным мониторов, работали силы ПВО. Пока информации от оккупационной «власти» Крыма нет. В то же время местные жители сообщали в Сети о пожарах и массированном налете БпЛА по нескольким направлениям одновременно.

Детали атаки

Телеграмма-канал «Крымский ветер» пишет о том, что этой ночью громко было в Севастополе и Симферополе.

На полуострове были атакованы объекты энергетической инфраструктуры. В частности, удары получили Балаклавская и Таврическая ТЭЦ. После прилетов почти вдоль всего побережья начались блекауты.

Сообщалось также о мощном взрыве в районе аэродрома «Кача», который произошел около 04:00.

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Дата публикации 07:39, 25.06.26 Количество просмотров 11 Ночной кошмар для оккупантов: в Крыму гремели взрывы

Напомним, минувшей ночью, 24 июня, Крым также атаковали беспилотники. После взрывов и попаданий в В Севастополе начался блекаут. По главной электроподстанции города было «шесть-семь прилетов». Кроме того, произошли масштабные пожары на военных объектах русских оккупантов.

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