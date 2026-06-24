"Просто бросят": Жорин объяснил, что ждет россиян в Крыму

Оккупированный Крым / © Associated Press

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Для россиян временно оккупированный Крым становится все большей проблемой. Из-за постоянных ударов по путям снабжения на полуострове возникает острый дефицит всего — от горючего до еды, и с каждой новой атакой ситуация только усугубляется.

Об этом сообщил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин.

«Спасут» ли россиян в Крыму — версия Жорина

Военный отмечает, что нарушение снабжения значительно ослабляет боеспособность российских подразделений, дислоцированных на полуострове, и не ограничивается только потерями на воде.

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«Крым уже является для россиян источником больших проблем. Перерезка логистики создаст там дефицит всего — от бензина до хлеба. И с каждым ударом это будет ощущаться все сильнее», — отметил Максим Жорин.

Кроме логистических трудностей, по словам подполковника, россияне теряют военное преимущество. Максим Жорин убежден, что российское командование не сможет эффективно защитить полуостров от последствий украинских операций.

«Кроме того, ситуация значительно ослабляет их военное присутствие — не только на воде, но и в целом все находящиеся там российские подразделения. Я не думаю, что в России получится оградить остров от последствий. А что касается населения, то и стараться не будут, просто бросят», — подытожил офицер.

Ситуация в Крыму — последние новости

Напомним, накануне в Сети появились спутниковые снимки поврежденного железнодорожного моста через Северокрымский канал. По данным сил специальных операций ВСУ, стратегический объект поразили во время атак 22 и 23 июня.

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Также Служба безопасности Украины нанесла удары по российским средствам противовоздушной обороны в районе Керченского пролива и инфраструктуре военных аэродромов «Саки» и «Гвардейское» на временно оккупированной территории Крыма.

Ранее мы писали, что ситуация для россиян в Крыму в последние недели резко усложнилась. Речь идет уже не только о топливном дефиците, но и о системном давлении на военную логистику РФ на полуострове.

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