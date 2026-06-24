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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Кому повысят зарплаты в Украине: правительство уже выделило миллиарды гривен

Кабмин распределил 6,6 млрд грн между 24 областями для повышения зарплат педагогам и социальным работникам.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Кому повысят зарплаты в Украине: правительство уже выделило миллиарды гривен

Юлия Свириденко

Повышение заработных плат в Украине ожидает работников сферы образования и социальной защиты.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кабинет Министров Украины принял решение о распределении 6,6 млрд грн между областями для финансирования зарплат педагогам.

«Средства распределены между 24 областными бюджетами. Каждая область получила сумму, рассчитанную индивидуально — в зависимости от потребностей повышения зарплат и возможностей местных бюджетов самостоятельно покрывать эти расходы», — написала она.

Принцип распределения предполагает, что большую поддержку получат те регионы, которые имеют меньше собственных бюджетных поступлений и не могут самостоятельно покрыть все расходы.

Для территорий, где продолжаются или существуют риски боевых действий, государство компенсирует до 80% необходимых расходов, связанных с повышением зарплат.

Для других местных бюджетов, имеющих недостаточную финансовую состоятельность, уровень государственного покрытия составит от 50 до 80%.

Правительство отмечает, что такое финансирование должно помочь обществу выполнить обязательства по повышению оплаты труда работников социально важных сфер и уменьшить нагрузку на местные бюджеты.

Напомним, ранее речь шла об одобрении Кабмином Бюджетнри декларации на 2027-2029 годы, определяющей основные параметры государственной финансовой политики на ближайшие годы. Речь идет о повышении зарплат, социальной поддержке граждан и т.д.

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Дата публикации
Количество просмотров
1162
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