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Кому повысят зарплаты в Украине: правительство уже выделило миллиарды гривен
Кабмин распределил 6,6 млрд грн между 24 областями для повышения зарплат педагогам и социальным работникам.
Повышение заработных плат в Украине ожидает работников сферы образования и социальной защиты.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Кабинет Министров Украины принял решение о распределении 6,6 млрд грн между областями для финансирования зарплат педагогам.
«Средства распределены между 24 областными бюджетами. Каждая область получила сумму, рассчитанную индивидуально — в зависимости от потребностей повышения зарплат и возможностей местных бюджетов самостоятельно покрывать эти расходы», — написала она.
Принцип распределения предполагает, что большую поддержку получат те регионы, которые имеют меньше собственных бюджетных поступлений и не могут самостоятельно покрыть все расходы.
Для территорий, где продолжаются или существуют риски боевых действий, государство компенсирует до 80% необходимых расходов, связанных с повышением зарплат.
Для других местных бюджетов, имеющих недостаточную финансовую состоятельность, уровень государственного покрытия составит от 50 до 80%.
Правительство отмечает, что такое финансирование должно помочь обществу выполнить обязательства по повышению оплаты труда работников социально важных сфер и уменьшить нагрузку на местные бюджеты.
Напомним, ранее речь шла об одобрении Кабмином Бюджетнри декларации на 2027-2029 годы, определяющей основные параметры государственной финансовой политики на ближайшие годы. Речь идет о повышении зарплат, социальной поддержке граждан и т.д.