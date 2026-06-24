Зачем класть лист бумаги в холодильник: эксперты раскрыли полезный летний лайфхак

Быстрый тест холодильников с помощью обычной бумаги

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На фоне рекордной волны жары в Европе специалисты призвали людей провести быстрый тест холодильников с помощью обычной бумаги. Они объясняют, что из-за жары компрессорам приходится работать гораздо интенсивнее, поэтому любое повреждение уплотнителя дверей приводит к огромным потерям холода. Этот простой трюк помогает вовремя выявить разгерметизацию камеры, сохранить свежесть пищи и снизить космические счета за электроэнергию.

Об этом пишет IFLScience.

Как работает тест с бумагой

Чтобы проверить, правильно ли работает дверца вашего холодильника, достаточно взять обычный лист формата А4. Его нужно приложить к резиновому уплотнению и максимально плотно закрыть дверцу. После этого следует осторожно потянуть за край бумаги.

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«Если вы попытаетесь вытащить бумагу, вы должны почувствовать определенное сопротивление; если же она легко выскользает, уплотнитель дверцы может потребовать замены», — рассказал руководитель отдела управления продуктами Beko Салах Сан.

Что делать в случае неисправности

Если бумага не фиксируется, необязательно сразу покупать новый уплотнитель или вызывать мастера. Эксперты отмечают, что чаще всего причиной плохого прилегания является обычная грязь или накопленный жир. Для решения проблемы достаточно тщательно протереть резинку и дверную коробку мягкой тканью с теплой водой и мягким моющим средством.

«Если уплотнитель со временем затвердел, использование небольшого количества теплой воды или аккуратное нагревание феном может помочь восстановить его гибкость», — объясняют представители компании Seal Company.

Регулярное очищение резинки с помощью раствора белого уксуса не только улучшает сцепление, но и существенно продлевает срок службы деталей. Это обеспечит стабильный холод внутри камеры даже во время сильнейшей летней жары.

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Напомним, в Украину страшная жара дойдет уже через несколько дней. Столбики термометров местами подпрыгнут до +35…+37 градусов.

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