Большинство допускает эту ошибку: единственное место, где не стоит хранить хлеб

Хлеб / © pexels.com

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Многие люди кладут хлеб в холодильник, чтобы защитить его от плесени. Однако такой способ хранения может только ухудшить его качество и привести к тому, что буханка черствеет гораздо быстрее.

Об этом сообщило издание Simply Recipes.

Специалисты объясняют, что низкая температура действительно замедляет появление плесени, но в то же время ускоряет процесс черствения. В холодильнике крахмал в хлебе быстрее меняет свою структуру, из-за чего мякиш теряет влагу, а корочка становится сухой и жесткой. По словам экспертов, в таких условиях хлеб может черстветь до трех раз быстрее, чем при комнатной температуре.

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Для кратковременного хранения рекомендуется держать хлеб на кухне, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Хрустящие буханки ручной работы лучше хранить в бумажном пакете, который обеспечивает циркуляцию воздуха и помогает сохранить корочку.

Мягкий хлеб для сэндвичей рекомендуется хранить в оригинальной полиэтиленовой упаковке при комнатной температуре. Если же буханку не планируется съесть в течение нескольких дней, лучшим решением будет заморозка.

Эксперты отмечают, что морозильная камера гораздо лучше подходит для длительного хранения хлеба, чем холодильник. Перед замораживанием его следует плотно упаковать, а после извлечения размораживать при комнатной температуре без пакета, чтобы избежать излишней влаги и потери текстуры.

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