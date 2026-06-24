Навіщо класти аркуш паперу до холодильника: експерти розкрили корисний літній лайфгак

Швидкий тест холодильників за допомогою звичайного паперу

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На тлі рекордної хвилі спеки в Європі фахівці закликали людей провести швидкий тест холодильників за допомогою звичайного паперу. Вони пояснюють, що через спеку компресорам доводиться працювати набагато інтенсивніше, тому будь-яке пошкодження дверного ущільнювача призводить до величезних втрат холоду. Цей простий трюк допомагає вчасно виявити розгерметизацію камери, зберегти свіжість їжі та зменшити космічні рахунки за електроенергію.

Про це пише IFLScience.

Як працює тест із папером

Щоб перевірити, чи правильно функціонують дверцята вашого холодильника, достатньо взяти звичайний аркуш формату А4. Його потрібно прикласти до гумового ущільнювача та максимально щільно зачинити дверцята. Після цього слід обережно потягнути за край паперу.

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«Коли ви намагатиметеся витягнути папір, ви маєте відчути певний опір; якщо ж він легко вислизає, ущільнювач дверцят може потребувати заміни», — розповів керівник відділу управління продуктами Beko Салах Сан.

Що робити в разі несправності

Якщо папір не фіксується, необов’язково одразу купувати новий ущільнювач або викликати майстра. Експерти наголошують, що найчастіше причиною поганого прилягання є звичайний бруд чи накопичений жир. Для вирішення проблеми достатньо ретельно протерти гумку та дверну коробку м’якою тканиною з теплою водою і м’яким мийним засобом.

«Якщо ущільнювач з часом затвердів, використання невеликої кількості теплої води або обережне нагрівання феном може допомогти відновити його гнучкість», — пояснюють представники компанії Seal Company.

Регулярне очищення гумки за допомогою розчину білого оцту не лише покращує зчеплення, а й суттєво подовжує термін служби деталей. Це забезпечить стабільний холод усередині камери навіть під час найсильнішої літньої спеки.

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Нагадаємо, до України страшенна спека докотиться уже за кілька днів. Стовпчики термометрів подекуди підстрибнуть до +35…+37 градусів.

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