Взрывы в Крыму / © соцмережі

Реклама

Служба безопасности Украины нанесла удары по российским средствам противовоздушной обороны в районе Керченского пролива, а также по инфраструктуре военных аэродромов «Саки» и «Гвардейское» на временно оккупированной территории Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Удары нанесли бойцы Центра спецопераций «Альфа», выполняя задачи, поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским.

Реклама

По предварительным данным, , в ходе операции во временно оккупированном Крыму были поражены:

четыре ангара для хранения авиационной техники на военном аэродроме «Саки»;

две единицы вооружения из состава зенитного ракетного комплекса С-400 вблизи Керчи;

два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1».

В СБУ подчеркнули, что это уже четвертый комплекс «Панцирь-С1», уничтоженный бойцами Центра спецопераций «Альфа» в этом районе.

«Российские оккупанты теряют контроль над воздушным пространством Крыма. Каждый уничтоженный комплекс ПВО и каждый пораженный военный аэродром открывают новые возможности для дальнейших ударов Украины по военной инфраструктуре врага. СБУ и впредь будет методично превращать Крым в территорию постоянных потерь для российской армии, пока она не покинет украинский полуостров», — добавили в СБУ.

Удары по Крыму — последние новости

Напомним, Силы обороны Украины уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, который российская армия использовала для обеспечения своей логистики.

Реклама

Впоследствии журналисты обнародовали спутниковые снимки разрушенного железнодорожного моста в оккупированном Крыму.

В то же время в ночь на 24 июня оккупированный Крым подвергся атаке беспилотников. В разных городах полуострова раздавались взрывы. Также сообщалось о масштабных пожарах на военных объектах российских оккупантов.

Новости партнеров