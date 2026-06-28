Путін намалював чергові "перемоги" РФ у війні: МЗС України жорстко відповіло

Георгій Тихий / © МЗС України

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У Міністерстві закордонних справ України іронічно відреагували на чергові заяви російського диктатора Володимира Путіна про війну проти України.

Путін заявив, що Росія нібито бачить, як українські війська “втрачають позиції на передовій”, і саме тому Україна начебто “вдається до тероризму всередині Росії”.

На це відповів речник МЗС України Георгій Тихий. Він висміяв риторику Кремля та нагадав, що Росія вже понад чотири роки веде агресивну війну проти України, однак так і не змогла досягти своїх цілей.

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“POV: ви говорите так, ніби збираєтеся виграти війну — вже п’ятий рік поспіль”, — написав Тихий.

За словами речника МЗС, РФ втратила 1,3 мільйона військових за понад чотири роки війни, її повільне просування зупинилося, а сама війна дедалі частіше повертається на російську територію.

“Реальність: ви розпочали агресивну війну, намагаючись швидко перемогти; не досягли жодної мети, втративши 1,3 мільйона чоловіків за понад 4 роки; ваше повільне просування зупинилося; війна повертається на вашу територію”, — зазначив Тихий.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін на з’їзді “Единой России” знову повторив заяви про нібито контроль ситуації на фронті та “реалізацію стратегічних цілей”. За його словами, ситуація для РФ нібито залишається “під контролем”, а Захід не може перемогти Росію на полі бою.

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