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"Тихий убийца" в Европе: более 1300 смертей за неделю — и это ещё не конец
Европа по-прежнему является регионом, который нагревается быстрее всего в мире.
С 21 июня в Европе зарегистрировано более 1300 смертей, связанных с рекордно высокими температурами, охватившими значительную часть континента.
Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус в посте в сети X.
По его словам, Европа по-прежнему является регионом, который нагревается быстрее всего в мире.
«Европа — самый быстро нагревающийся континент на Земле: темпы потепления здесь вдвое превышают среднемировые. Сейчас 150 миллионов человек живут в условиях экстремальной жары, сотни погибли, школы закрыты, энергосистемы работают на пределе возможностей», — подчеркнул глава ВОЗ.
Тедрос Гебреесус связал нынешнюю ситуацию с изменением климата и глобальным потеплением.
«Под влиянием климатических изменений и глобального потепления „волны жары, случающиеся раз в поколение“, превратились в почти ежегодное явление. Нас предупреждали», — отметил он.
Глава ВОЗ подчеркнул, что тепловая нагрузка часто называется «тихим убийцей», ведь большинство европейских зданий, школ и рабочих мест не были приспособлены к столь высоким температурам.
«С 21 июня в Европе зафиксировано более 1300 случаев сверхсмертности, связанных с высокими температурами», — сообщил Тедрос Гебреесус.
Почти 200 миллионов человек пострадали от жары
Как сообщает France24, в воскресенье по меньшей мере 191 миллион жителей Европы находились в условиях температуры не ниже 35 градусов по Цельсию. Наиболее сильная жара наблюдалась в Германии, Чехии, Венгрии и Польше.
Особенно сложной стала ситуация в Чехии, где был зафиксирован новый температурный рекорд.
Метеорологический институт CHMI сообщил, что в городе Доксаны, расположенном к северу от Праги, температура воздуха достигла 41,1 °C, что стало вторым рекордом страны за два дня подряд.
«Это первый случай, когда мы зафиксировали температуру 41 градус в нашей официальной сети метеостанций. Температура продолжает расти, поэтому это не последний максимум», — отметили в CHMI.
ВООЗ призывает готовиться к новым волнам жары
Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что экстремальная жара становится одной из главных проблем для систем здравоохранения.
«ВОЗ сотрудничает с государствами-членами и партнерами в борьбе с угрозами для здоровья, связанными с экстремальной жарой, уделяя особое внимание обеспечению готовности, профилактике и укреплению систем здравоохранения», — заявил Тедрос Гебреесус.
По его словам, организация призывает европейские государства внедрять комплексные планы действий по защите населения от последствий высоких температур в рамках более широкой стратегии адаптации к климатическим изменениям.
Напомним, что в понедельник, 29 июня, украинцев ждет аномальная жара — особенно невыносимой она будет на западе страны, где синоптики прогнозируют температурные рекорды.