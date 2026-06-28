"Тихий убийца" в Европе: более 1300 смертей за неделю — и это ещё не конец

Жара в Европе / © Associated Press

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С 21 июня в Европе зарегистрировано более 1300 смертей, связанных с рекордно высокими температурами, охватившими значительную часть континента.

Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус в посте в сети X.

По его словам, Европа по-прежнему является регионом, который нагревается быстрее всего в мире.

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«Европа — самый быстро нагревающийся континент на Земле: темпы потепления здесь вдвое превышают среднемировые. Сейчас 150 миллионов человек живут в условиях экстремальной жары, сотни погибли, школы закрыты, энергосистемы работают на пределе возможностей», — подчеркнул глава ВОЗ.

Тедрос Гебреесус связал нынешнюю ситуацию с изменением климата и глобальным потеплением.

«Под влиянием климатических изменений и глобального потепления „волны жары, случающиеся раз в поколение“, превратились в почти ежегодное явление. Нас предупреждали», — отметил он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что тепловая нагрузка часто называется «тихим убийцей», ведь большинство европейских зданий, школ и рабочих мест не были приспособлены к столь высоким температурам.

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«С 21 июня в Европе зафиксировано более 1300 случаев сверхсмертности, связанных с высокими температурами», — сообщил Тедрос Гебреесус.

Почти 200 миллионов человек пострадали от жары

Как сообщает France24, в воскресенье по меньшей мере 191 миллион жителей Европы находились в условиях температуры не ниже 35 градусов по Цельсию. Наиболее сильная жара наблюдалась в Германии, Чехии, Венгрии и Польше.

Особенно сложной стала ситуация в Чехии, где был зафиксирован новый температурный рекорд.

Метеорологический институт CHMI сообщил, что в городе Доксаны, расположенном к северу от Праги, температура воздуха достигла 41,1 °C, что стало вторым рекордом страны за два дня подряд.

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«Это первый случай, когда мы зафиксировали температуру 41 градус в нашей официальной сети метеостанций. Температура продолжает расти, поэтому это не последний максимум», — отметили в CHMI.

ВООЗ призывает готовиться к новым волнам жары

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что экстремальная жара становится одной из главных проблем для систем здравоохранения.

«ВОЗ сотрудничает с государствами-членами и партнерами в борьбе с угрозами для здоровья, связанными с экстремальной жарой, уделяя особое внимание обеспечению готовности, профилактике и укреплению систем здравоохранения», — заявил Тедрос Гебреесус.

По его словам, организация призывает европейские государства внедрять комплексные планы действий по защите населения от последствий высоких температур в рамках более широкой стратегии адаптации к климатическим изменениям.

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Напомним, что в понедельник, 29 июня, украинцев ждет аномальная жара — особенно невыносимой она будет на западе страны, где синоптики прогнозируют температурные рекорды.

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